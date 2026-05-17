  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

توضیحات سخنگوی فدراسیون از جلسه تاج با مسئولان فیفا

توضیحات سخنگوی فدراسیون از جلسه تاج با مسئولان فیفا

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: در این جلسه تاج و مسئولان فیفا در رابطه با رقابت های جام جهانی تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در خصوص جلسه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با سران فیفا در کشور ترکیه اظهار داشت: نشست رئیس و مسئولان این فدراسیون با دبیرکل فیفا و جمعی از مدیران فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) عصر روز شنبه در شهر استانبول برگزار شد.

او ادامه داد: این نشست حدود سه ساعت به طول انجامید، طرفین درباره موضوعات مرتبط با جام جهانی و برنامه‌ریزی‌های آتی در این زمینه به تبادل نظر پرداختند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله مباحث مربوط به جام جهانی و هماهنگی‌های آینده مورد بررسی قرار گرفت و همچنین وضعیت و شرایط حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در این رقابت‌ها نیز مورد توجه حاضران قرار داشت. بر این اساس مقرر شد اطلاع‌رسانی نهایی درباره این موضوع از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال انجام شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6832329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها