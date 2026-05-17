افتتاح پایگاه هلال احمر در سراوان و کلنگ زنی یک مرکز امداد در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی سجادی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح یک پایگاه جدید امداد و نجات جاده‌ای در شهرستان سراوان خبر داد و گفت: این پایگاه با مساحت ۲۵۰ متر مربع و با حمایت سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همکاری فرماندار شهرستان سراوان راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر سیستان و بلوچستان همچنین از کلنگ‌زنی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در شهرستان زابل خبر داد و افزود: زمین این پایگاه توسط خیرین محترم به هلال‌احمر اهدا شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته هلال‌احمر، دو باب «خانه هلال» نیز در محلات مختلف شهرستان زاهدان و شهرستان زهک افتتاح شد.