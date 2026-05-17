به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان در فصل جدید با تغییرات مهم در ساختار برگزاری از مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و قرار است با حضور ۱۶ تیم در دو گروه هشت تیمی برگزار شود.

گفته می‌شود تیم‌ها در مرحله نخست به صورت گروهی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان این مرحله سه تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند. در ادامه نیز ۶ تیم صعودکننده در قالب یک تورنمنت با هم به رقابت می‌پردازند تا قهرمان فصل جدید مشخص شود.

در فصل گذشته این رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و تیم استقلال موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد. البته آن فصل با حواشی نیز همراه بود و سه هفته پایانی مسابقات به دلیل آغاز جنگ برگزار نشد.

مسئولان برگزاری مسابقات کاهش هزینه‌های باشگاه‌ها را مهم‌ترین دلیل اجرای ساختار جدید عنوان کرده‌اند. موضوعی که در سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های سفر، اسکان و برگزاری بازی‌ها به یکی از دغدغه‌های جدی تیم‌های فوتسال تبدیل شده است.

با این حال باید دید فرمت جدید لیگ تا چه اندازه می‌تواند هم رضایت باشگاه‌ها را جلب کند و هم کیفیت فنی مسابقات را در سطح مطلوب حفظ کند چراکه این تغییرات می‌تواند بر وضعیت قرارداد بازیکنان و روند تیم‌داری باشگاه‌ها نیز اثرگذار باشد.