سارا شیربیگی بازیکن تیم فوتسال زنان نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت لیگ برتر و فرمت جدید سازمان لیگ برای فصل پیش‌رو اظهار کرد: امسال رقابت‌ها با حضور ۱۲ تیم برگزار شد و کیفیت بازی‌ها نسبتاً مطلوب بود. هرچند مانند همیشه چهار یا پنج تیم شرایط بهتری داشتند و رقابت اصلی برای قهرمانی بین همین تیم‌ها بود اما تا هفته‌های پایانی قهرمانی بین تیم‌ها جابجا می‌شد و هیچ چیز قطعی نبود. ولی واقع‌بینانه که نگاه کنیم تیم استقلال شانس بیشتری برای قهرمانی داشت و حضور ملی‌پوشان در این تیم هماهنگی و تجربه لازم را برای موفقیت فراهم کرده بود.

او درباره سطح فنی مسابقات خاطرنشان کرد: بازی‌ها از نظر فنی سطح بالایی داشت اما حیف شد که سه هفته پایانی به دلیل آغاز جنگ برگزار نشد. این اتفاق باعث شد هیجان رقابت‌ها کمی کاهش پیدا کند. با این حال روند کلی لیگ امیدوارکننده بود و نشان داد فوتسال زنان ایران مسیر پیشرفت را طی می‌کند.

شیربیگی درباره طرح افزایش تیم‌ها در فصل آینده افزود: گویا قرار است مسابقات در قالب ۱۶ تیم و در دو گروه ۸ تیمی برگزار شود. از یک طرف این کار می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان حضور تیم‌های بیشتری فراهم شود ولی از طرف دیگر افزایش تیم‌ها ممکن است کیفیت کلی بازی‌ها پایین بیاید. به طور کلی هم اگر بخواهیم ارزیابی کنیم لیگ برتر زنان ایران پتانسیل این را دارد که مسابقات با حضور ۱۰ تیم با کیفیت بسیار خوب برگزار شود اما همه چیز به تصمیم فدراسیون و باشگاه‌ها بستگی دارد.

این بازیکن فوتسال درباره تجربه خود در تیم نفت آبادان توضیح داد: فصل گذشته برای من تجربه‌ای خاص بود. کنار تیم نفت آبادان روزهای خوبی را گذراندم. این تیم در دوره‌های گذشته دو بار پیاپی قهرمان شده بود اما فصل گذشته باشگاه بیشتر روی بازیکنان جوان سرمایه‌گذاری کرد. این موضوع باعث شد هماهنگی تیم کمی زمان‌بر باشد چون بازیکنان شناخت کافی از هم نداشتند که همین مسئله هم روی کسب نتیجه تاثیرگذار بود.

عضو تیم ملی فوتسال زنان در ادامه درباره رقابت‌های بین‌المللی و اعزام تیم‌ها به مسابقات کافا گفت: ابتدا فدراسیون قول داده بود قهرمان لیگ را اعزام کند اما طبق مصاحبه‌ای که از فریده شجاعی در رسانه‌ها دیدم خود کافا مخالفت کرده و فقط تیم ملی اجازه حضور پیدا کرد. در هر صورت گویا تیم ملی فوتسال زنان ایران به این رویداد اعزام خواهد شد. اردوهای تیم ملی هم دو مرحله برگزار شده است اما هنوز کادر فنی تصمیم نگرفته چه نفراتی به مسابقات اعزام شوند.

او درباره لزوم برگزاری جام باشگاه‌های آسیا در فوتسال زنان اظهار داشت: فوتسال زنان ایران به شدت نیازمند رقابت‌های بین‌المللی است. برگزاری جام باشگاه‌های آسیا می‌تواند انگیزه زیادی برای تیم‌ها ایجاد کند و باعث شود باشگاه‌ها و بازیکنان بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. متأسفانه اسپانسرها کمتر سمت فوتسال زنان می‌آیند چون پوشش رسانه‌ای کافی وجود ندارد ولی این نوع رقابت‌ها می‌تواند شرایط را تغییر دهد و توجه‌ها را جلب کند.

شیربیگی در پایان درباره مسائل مالی با باشگاه سایپا توضیح داد: از سال ۱۴۰۲ که با باشگاه سایپا کار کردیم ۴۰ درصد از قرارداد ما هنوز پرداخت نشده بود. در آن زمان تعدادی از بازیکنان شکایت کردند و دستمزد خود را دریافت کردند اما من و چند بازیکن دیگر تلاش کردیم با گفتگو مشکل را حل کنیم. وعده‌هایی داده شد که عملی نشد بنابراین حالا من هم شکایت کرده‌ام و روند قانونی در جریان است. خوشبختانه قرارداد من محکم است و مطمئنم روند قانونی شکایتم به نتیجه خواهد رسید.