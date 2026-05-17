به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی عصر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی ،با اشاره به اهمیت نقش مساجد در تحولات فرهنگی جامعه اظهار کرد: یکی از چالشهایی که در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم، فاصله گرفتن بخشی از جامعه بهویژه جوانان از مساجد است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نیز از بستر مساجد شکل گرفت، افزود: مساجد باید همچنان محور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تربیتی باشند و حضور دانشآموزان، دانشجویان و جوانان در این فضا تقویت شود.
فرماندار رودسر در ادامه بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، اصناف و نهادهای فرهنگی در اجرای برنامههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: نباید همه مسئولیتها در حوزه فعالیتهای فرهنگی بر دوش دستگاههای دولتی باشد و اصناف و بازار نیز باید در اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی نقش فعال داشته باشند.
داداشی نیاکی با اشاره به موضوع نامگذاری معابر به نام شهدا خاطرنشان کرد: شورای نامگذاری با محوریت شهرداری و با مشارکت بنیاد شهید باید در این زمینه فعالتر عمل کند و پیشنهادهای ارائه شده برای نامگذاری معابر به نام شهدای شهرستان در کوتاهترین زمان بررسی و اجرایی شود.
وی همچنین از پیشنهاد خرید و توزیع کتاب با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت در میان دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستان خبر داد و افزود: ادارات میتوانند با تهیه این کتابها ضمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بخشی از آنها را به عنوان هدیه فرهنگی و بخشی دیگر را در کتابخانههای اداری در اختیار کارکنان قرار دهند.
فرماندار رودسر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تکریم خیران اشاره کرد و گفت: قدردانی از خیران حتی برای کمکهای کوچک میتواند فرهنگ مشارکت اجتماعی را تقویت کند و باید از این ظرفیت برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی استفاده شود.
داداشی نیاکی بر لزوم ارائه گزارش عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و افزود: لازم است آمار ثبتنام کنندگان و دریافتکنندگان تسهیلات ازدواج در شهرستان بهصورت شفاف ارائه شود تا میزان تحقق تکالیف دستگاهها در این حوزه مشخص شود.
وی با اشاره به برخی آمارهای جمعیتی در شهرستان رودسر نیز گفت: به دلیل مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت سالمندان در برخی مناطق، آمارهای مربوط به نرخ فرزندآوری در شهرستان نیازمند بررسی دقیقتر است و باید با تحلیل درست از وضعیت جمعیتی، برنامهریزی مناسبی برای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت انجام شود.
فرماندار رودسر با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و همدلی در جامعه افزود: حضور مردم در صحنههای مختلف نشاندهنده پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی است و باید با برنامهریزی مناسب از این ظرفیت برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بهره برد.
