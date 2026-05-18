به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد: ما گستاخی و دزدی دریایی نیروهای اسرائیلی علیه ناوگان صمود را محکوم می‌کنیم. آنکارا در کنار فلسطین ایستاده است و این حملات اسرائیل مانع از همبستگی جامعه بین‌المللی با فلسطین نخواهد شد.

رئیس‌ جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: ما وضعیت فعالان حاضر در ناوگان آزادی را زیر نظر داریم و اقدامات لازم را انجام می‌ دهیم. ما از جامعه بین‌ المللی می‌ خواهیم تا علیه اقدامات (رژیم) اسرائیل عمل کند. امروز، ما بار دیگر شاهد بودیم که چگونه (رژیم) اسرائیل با ذهنیت فاشیستی اداره می‌ شود. نیروهای اسرائیلی به ناوگان جهانی صمود که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، حمله کردند و این کار را در آب‌ های بین‌ المللی انجام دادند.

رجب طیب اردوغان سپس اضافه کرد: من این دزدی دریایی و راهزنی علیه مسافران ناوگان، متشکل از شهروندان ۴۰ کشور مختلف، را به شدت محکوم می‌ کنم. امروز، بار دیگر تأکید می‌کنم که ترکیه در کنار مردم غزه و کسانی که دست یاری به سوی غزه دراز می‌کنند، ایستاده است.

گفتنی است نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در تقابل نظامی با ناوگان‌های مردمی شکست محاصره غزه دارد که خونین‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها، حمله سال ۲۰۱۰ به ناوگروه آزادی و کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» بود و به کشته شدن ۱۰ فعال حقوق بشر و تیرگی شدید روابط دیپلماتیک تل‌آویو و آنکارا منجر شد.