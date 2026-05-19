جزئیات جدید از درگیری قلی زاده در شب قهرمانی لخ پوزنان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها سه روز از دیدار لخ پوزنان و رادومیاک رادوم گذشته، همچنان جزئیات تازهای از اتفاقات این مسابقه منتشر میشود؛ این بار ماجرا مربوط به درگیری و تنش غیرمنتظرهای روی سکوها میان بازیکنان لخ پوزنان و هواداران تیم میزبان است.
رادوسواف موراوسکی، یکی از بازیکنان باتجربه لخ پوزنان، درباره این اتفاق صحبت کرده و روایت او از ماجرا بسیار عجیب و قابل توجه بوده است. البته مسئولان باشگاه رادومیاک روایت متفاوتی از این حادثه دارند.
این اتفاق پس از پایان بازی رخ داد؛ دیداری که لخ پوزنان با پیروزی ۳ بر یک مقابل رادومیاک، یک هفته مانده به پایان فصل قهرمانی لیگ لهستان را قطعی کرد. تصاویر تلویزیونی ابتدا جشن و خوشحالی بازیکنان لخ پوزنان روی زمین مسابقه را نشان میداد، اما ناگهان دوربینها به سمت سکوها رفتند؛ جایی که علی قلیزاده وینگر ایرانی لخ پوزنان، با برخی هواداران رادومیاک وارد بحثی تند شده بود و کاملاً عصبی به نظر میرسید.
با این حال دقایقی بعد، قلیزاده به جمع همتیمیهایش برگشت و در جشن قهرمانی شرکت کرد. حتی در تصاویر منتشرشده از بازگشت تیم به پوزنان، او دوباره خندان و خوشحال دیده میشد.
بعدها در برنامه «Liga+Extra» موضوع این درگیری دوباره مطرح شد. رادوسواف موراوسکی در گفتگو با مجریان برنامه توضیح داد که چه اتفاقی رخ داده است.
او گفت: واقعاً اتفاقات ناخوشایندی روی سکوها رخ داد. ما تازه داخل اتوبوس بعد از بازی متوجه جزئیات شدیم و باز هم رابرت گومنی نقش اصلی را داشت؛ در واقع قهرمان ماجرا بود. ژوآئو موتینیو به خاطر اینکه کاپشن باشگاه لخ پوزنان را پوشیده بود، با برخی هواداران رادومیاک دچار مشکل شد و مجبور شد کاپشنش را دربیاورد و تحویل بدهد. اما دو دقیقه بعد رابرت گومنی وارد ماجرا شد و کاپشن را پس گرفت و مشکل حل شد. علی قلیزاده هم دردسرهایی داشت، ولی اصل ماجرا چیز دیگری است؛ ما فوتبالیست هستیم و میدانم که بین باشگاهها و هواداران رقابت و حساسیت وجود دارد، اما در نهایت همه انسان هستیم و باید به یکدیگر احترام بگذاریم.
در مقابل، سخنگوی باشگاه رادومیاک فیلیپ اشفیرچینسکی، از هواداران و باشگاهش دفاع کرد و گفت: فضای بین بازیکنان لخ پوزنان و هواداران رادومیاک در بیشتر دقایق بازی دوستانه بوده است. به گفته او، برخی کودکان و نوجوانان از علی قلیزاده و ژوآئو موتینیو درخواست عکس و امضا داشتند و حتی قهرمانی لخ پوزنان را تبریک گفته بودند.
او درباره صحنه جنجالی توضیح داد: اتفاقی که بخشی از آن در رسانهها منتشر شد، بعد از آن رخ داد که علی قلیزاده احتمالاً بهصورت ناخواسته با آرنج به یکی از هواداران کمسنوسال ما برخورد کرد. سپس او قصد داشت بدون کارت شناسایی وارد زمین شود که نیروهای امنیتی طبق مقررات واکنش نشان دادند.
سخنگوی رادومیاک تأکید کرد تصاویری که در رسانهها منتشر شده، برداشت اشتباهی از ماجرا ایجاد کرده و القا میکند که هواداران به بازیکنان حمله کردهاند؛ در حالی که از نظر او واقعیت متفاوت بوده است.
موراوسکی در ادامه صحبتهایش به رفتار محترمانه بازیکنان لخ پوزنان در جریان مسابقه اشاره کرد و گفت تیمش حتی در شرایط حساس بازی نیز کلاس حرفهای خود را حفظ کرد. او به صحنهای اشاره داشت که بازیکنان لخ پوزنان برای خداحافظی یکی از اسطورههای رادومیاک، که پس از ۱۴ سال از فوتبال خداحافظی میکرد، تونل افتخار تشکیل دادند؛ آن هم در شرایطی که تیمشان دقایقی قبل گل خورده بود و تحت فشار زیادی قرار داشت.
او گفت: آن لحظه نشان داد که احترام و شخصیت واقعی یعنی چه؛ فوتبال باید همین باشد.
