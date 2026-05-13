به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در هفته های پایانی لیگ اکستراکلاسا با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی پا مواجه شد و علاوه بر از دست دادن ادامه مسابقات لیگ لهستان، در دیدارهای ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هم غایب خواهد بود. این بازیکن که تا پایان فصل با لخ پوزنان قرارداد دارد به احتمال زیاد قراردادش به مدت یک فصل دیگر تمدید خواهد شد.

رسانه «gloswielkopolski» لهستان در گزارشی به تمجید از علی قلی زاده پرداخت و در رابطه با او نوشت: مصدومیت سنگین علی قلی‌زاده وینگر تیم فوتبال لخ پوزنان با پارگی رباط صلیبی و دوری دست‌کم ۸ ماهه از میادین، شوک بزرگی به این باشگاه وارد کرده است. این بازیکن ایرانی در حالی از میادین دور می‌شود که در ۱۹ بازی، هرچند بخش زیادی از فصل را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، اما به یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیمش تبدیل شد.

قلی‌زاده در این فصل ۶ گل و ۴ پاس گل به ثبت رسانده، آماری که شاید در ظاهر متوسط به نظر برسد، اما تأثیر او بر روند تیم بسیار فراتر از اعداد و ارقام بوده است. او در مقاطعی که به ترکیب بازگشت، دقیقاً در بحرانی‌ترین شرایط به کمک لِخ آمد و روند نتایج این تیم را تغییر داد.

بازگشت او در زمانی انجام شد که لِخ پوزنان با چند شکست متوالی و بحران نتیجه‌گیری مواجه بود و حتی صحبت‌هایی درباره آینده کادر فنی مطرح شده بود. اما حضور دوباره قلی‌زاده باعث شد جریان بازی این تیم در خط حمله متحول شود و لِخ از یک تیم بحران‌زده به مدعی جدی قهرمانی تبدیل شود.

او در بازی‌هایی مهم مقابل رقبایی مانند راکوف، کورونا کیلچه و پی‌آست گلزنی و بازی‌سازی کرد و نقش مستقیمی در بازگشت تیم به کورس قهرمانی داشت. به‌خصوص در دیدارهای بزرگ، توانایی فردی، دریبل‌زنی و خلق موقعیت‌های او بارها سرنوشت بازی را تغییر داد.

نکته مهم اینجاست که پیش از حضور قلی‌زاده، لِخ پوزنان در فاز تهاجمی وابستگی زیادی به چند بازیکن خارجی دیگر داشت، اما بازگشت این وینگر ایرانی باعث شد ساختار هجومی تیم متعادل‌تر شود و تنوع تاکتیکی بیشتری پیدا کند.

قلی‌زاده که سه سال پیش با انتقالی پرسروصدا به پوزنان آمد، در ابتدا با مصدومیت‌های متعدد مواجه بود و حتی در مقطعی یکی از خریدهای ناموفق تیم تلقی می‌شد، اما با گذشت زمان و بازگشت به فرم مطلوب، خود را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان لیگ لهستان مطرح کرد.

اکنون با مصدومیت دوباره این بازیکن، لِخ پوزنان در آستانه حساس‌ترین مقطع فصل، یکی از مهره‌های کلیدی خود را از دست داده؛ بازیکنی که بسیاری از هواداران معتقدند نقش او در مسیر موفقیت‌های اخیر تیم غیرقابل جایگزین بوده است.