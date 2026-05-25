قلی زاده بهترین وینگر فصل لهستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان، با رأی روزنامه‌نگاران گروه Polska Press به عنوان بهترین وینگر فصل رقابت‌های لیگ برتر لهستان (اکستراکلاسا) انتخاب شد.

قلی‌زاده در طول فصل جاری نمایش‌های درخشانی در ترکیب تیمش ارائه داد و در مقاطعی از رقابت‌ها عملکردی فراتر از سطح این لیگ به نمایش گذاشت؛ به‌گونه‌ای که کارشناسان از او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان هجومی فصل یاد کردند.

یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات عملکرد این بازیکن ایرانی، دیدار مقابل لژیا ورشو بود؛ جایی که او با یک ضربه دقیق موفق به گلزنی شد و نقش مهمی در برتری پرگل تیمش ایفا کرد.

این بازیکن ۳۰ ساله با خلاقیت، دقت در پاس‌ها و توانایی بالای خود در خلق موقعیت، از چهره‌های شاخص فصل اکستراکلاسا به شمار می‌رفت و حتی در جشن قهرمانی تیمش نیز نام او با تشویق گسترده هواداران همراه شد.

با این حال، فصل برای قلی‌زاده در هفته‌های پایانی و در دیدار مقابل تیم لوبلین به شکلی تلخ به پایان رسید؛ جایی که او دچار پارگی رباط صلیبی شد و از ادامه مسابقات بازماند.

این بازیکن به‌زودی تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت و حداقل ۶ ماه از میادین دور خواهد بود؛ موضوعی که باعث شده او دیدارهای مهمی از جمله نیم‌فصل پاییز را از دست بدهد و همچنین شانس حضور در جام جهانی را نیز از دست بدهد.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، ماکسیم خلان از گورنیک زابژه، کامیلو منا از لژیا گدانسک و داوید بالنیک از کرونا کیلتسه نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بر این اساس، رده‌بندی بهترین وینگرهای فصل اکستراکلاسا به شرح زیر اعلام شد:

۱-علی قلی‌زاده (لخ پوزنان)

۲- ماکسیم خلان (گورنیک زابژه)

۳- کامیلو منا (لژیا گدانسک)