قلی زاده در کسب یک عنوان مهم ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان لیگ اکستراکلاسا و قهرمانی تیم فوتبال لخ پوزنان، مراسم معرفی برترین های فصل شب گذشته (دوشنبه ۴ خرداد) برگزار شد اما علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم که نامزد دریافت جایزه بهترین هافبک فصل بود نتوانست این عنوان را به دست آورد.

سایت «sportowy-poznan» لهستان در این رابطه نوشت: مراسم برترین‌های فصل لیگ فوتبال لهستان برگزار شد و اسامی برندگان مهم‌ترین جوایز فردی فوتبال این کشور معرفی شدند؛ مراسمی که بازیکنان و اعضای باشگاه لخ پوزنان نیز در بخش‌های مختلف آن حضور پررنگی داشتند.

این مراسم با حضور بازیکنان، مربیان، مدیران باشگاه‌ها، مسئولان فدراسیون فوتبال لهستان و کارشناسان برگزار شد و قهرمان فصل، یعنی لخ پوزنان، در چندین بخش نامزد دریافت جایزه بود.

در بخش بهترین دروازه‌بان فصل، بارتوش مروژک گلر لخ پوزنان یکی از مدعیان اصلی به شمار می‌رفت اما در نهایت این جایزه به ژاویر ژیکونسکی ۲۲ ساله از کورونا کیلتسه رسید.

در بخش بهترین مدافع، وویچیخ مونکا از لخ پوزنان موفق شد با عملکرد درخشان خود در نیم‌فصل دوم عنوان بهترین مدافع فصل را کسب کند.

در میان هافبک‌ها، دو بازیکن لخ پوزنان یعنی علی قلی‌زاده و آنتونی کوزوبال نامزد بودند اما در نهایت بارتوش نواک هافبک GKS کاتوویتسه با آمار ۹ گل و ۱۲ پاس گل این عنوان را به دست آورد.

در بخش بهترین مهاجم نیز میکائل ایشاک مهاجم لخ پوزنان با رقبای سرشناسی رقابت داشت اما جایزه به کارول چوباک رسید که فصل را با ۱۸ گل و ۳ پاس گل به پایان رساند.

عنوان بهترین بازیکن فصل اکستراکلاسا نیز به بارتوش نواک رسید؛ بازیکنی که نقش مهمی در موفقیت‌های GKS کاتوویتسه داشت و با رأی بازیکنان لیگ این جایزه را کسب کرد.

در بخش بهترین مربی فصل، نیلس فردریکسن سرمربی لخ پوزنان موفق شد برای دومین سال متوالی این عنوان را به دست آورد. او پس از دریافت جایزه از عملکرد تیمش و همچنین آکادمی باشگاه لخ پوزنان تمجید کرد و هشدار داد تیمش فصل آینده قدرتمندتر خواهد بود.

در بخش بهترین بازیکن جوان فصل نیز مارسِل رگولا از زاگلبیه لوبین برنده شد و جایزه بهترین «شماره فصل» هم به خسوس ایماز بازیکن یاگیلونیا بیالیستوک رسید که توانست تعداد گل‌های خود در لیگ لهستان را به ۱۱۰ برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مراسم، علی قلی زاده از سمت روزنامه نگاران لهستانی به عنوان بهترین وینگر فصل اکستراکلاسا انتخاب شده بود.