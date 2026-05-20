قلی زاده در ترکیب برترین بازیکنان فصل لیگ لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که علی قلی زاده را در ترکیب خود دارد موفق شد برای دومین فصل متوالی عنوان قهرمانی در لیگ اکستراکلاسا را کسب کند و وینگر ایرانی این تیم با عملکرد درخشان خود نقش پررنگی در کسب قهرمانی تیمش داشت.

رسانه لهستانی «transfery» نوشت: بر اساس تحلیل انجام‌شده از سوی «مرکز بین‌المللی مطالعات ورزشی (CIES)»، عملکرد بازیکنان در ۳۴ لیگ معتبر جهان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برترین ترکیب هر لیگ معرفی شده است که اکستراکلاسا نیز در این فهرست قرار دارد.

در ترکیب منتخب لیگ لهستان، باشگاه لخ پوزنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و با حضور پنج بازیکن، بر این تیم منتخب سلطه داشته است. در این لیست نام بازیکنانی چون میکائل ایشاک، علی قلی‌زاده، میخاو گورگول، آنتونیو میلیچ و ژوئل پریرا از لِخ پوزنان دیده می‌شود.

جگلونیا بیالیستوک نیز با سه بازیکن شامل اسلاومیر آبراموویچ، تاراس رومانچوک و خِسوس ایماز در این ترکیب حضور دارد. همچنین گورنیک زابژه با دو نماینده یعنی پاتریک هِله‌براند و ماکسیم خچان در این جمع دیده می‌شود.

تنها بازیکن تیم راکوو چنستوخووا در این ترکیب، استراتوس سوآرناس است که به عنوان یکی از مدافعان برتر فصل انتخاب شده است.

این انتخاب بر اساس داده‌های آماری در ۸ بخش کلیدی بازی از جمله موفقیت در نبردهای دفاعی و هوایی، دقت پاس در نیمه خودی و زمین حریف، موفقیت در دریبل‌ها، خلق موقعیت، شوت‌های در چارچوب و نبردهای هجومی هوایی انجام شده است.

در بخش دروازه‌بان‌ها نیز معیار اصلی، تفاوت میان گل‌های مورد انتظار و گل‌های دریافت‌شده بوده و عملکرد تیمی و میزان دقایق بازی نیز در امتیاز نهایی تأثیرگذار بوده است.

در نهایت، این ترکیب به عنوان بهترین یازده فصل اکستراکلاسا ۲۰۲۵/۲۰۲۶ معرفی شد که بیشترین سهم در آن به باشگاه لِخ پوزنان تعلق گرفت.

ترکیب یازده نفره لیگ اکستراکلاسا در فصل ۲۰۲۵/۲۰۲۶ از نگاه CIES به شرح زیر است:

اسلاومیر آبراموویچ (یاگلونیا بیالیستوک) - ژوئل پریرا (لخ پوزنان)، آنتونیو میلیچ (لخ پوزنان)، استراتوس سوآرناس (راکوو چنستوخووا)، میخاو گورگول (لخ پوزنان) - تاراس رومانچوک (یاگلونیا بیالیستوک)، پاتریک هله‌براند (گورنیک زابژه)، خسوس ایماز (یاگلونیا بیالیستوک) - علی قلی‌زاده (لخ پوزنان)، ماکسیم خچان (گورنیک زابژه)، میکائل ایشاک (لخ پوزنان)