به گزارش خبرنگار مهر، محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه روستوف که تا پایان فصل جاری با این باشگاه قرارداد دارد به پیشنهاد تمدید قرارداد با روستوف پاسخ منفی داده و قرار است از این باشگاه جدا شود.

در همین حال سایت «goal» لهستان خبر داد که محبی احتمال دارد دومین بازیکن ایرانی تیم فوتبا لخ پوزنان شود. در متن این خبر آمده است: باشگاه لخ پوزنان که در آستانه قهرمانی در لیگ فوتبال لهستان قرار دارد، به دنبال جذب یک بازیکن ایرانی دیگر است. این تیم که به احتمال فراوان عنوان قهرمانی فصل جاری را حفظ خواهد کرد، قصد دارد با تقویت ترکیب خود برای حضور موفق‌تر در رقابت‌های اروپایی، به‌ویژه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا آماده شود.

محمد محبی، مهاجم و وینگر تیم فوتبال روستوف روسیه، مورد توجه لخ پوزنان قرار گرفته است. محبی که یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‌شود، احتمالاً همراه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز حضور خواهد داشت.

این بازیکن ایرانی در فصل جاری در مجموع ۳۰ بازی برای روستوف انجام داده و موفق شده ۳ گل به ثمر برساند و ۳ پاس گل نیز ثبت کند. محبی پیش از حضور در فوتبال روسیه، سابقه بازی در لیگ پرتغال و لیگ برتر ایران را هم در کارنامه دارد.