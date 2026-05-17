قدردانی هواداران لخ از قلی زاده؛ ماجرای درگیری روی سکو چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت در هفته ماقبل پایانی لیگ برتر لهستان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک مقابل رادومیاک رادوم به برتری برسد و قهرمانی خود را قطعی کند.
در این دیدار ابتدا «یان گرژشیک» برای میزبان گلزنی کرد اما در ادامه «میکائیل ایشاک»، «لوئیس پالما» و «پاتریک والمارک» برای لخ پوزنان گل زدند تا این تیم جشن قهرمانی بگیرد.
در جریان این مسابقه، علی قلیزاده که به دلیل پارگی رباط صلیبی قادر به همراهی تیمش نبود، در ورزشگاه حضور داشت. این بازیکن ایرانی که به تازگی قراردادش را با لخ پوزنان تمدید کرده، بازی را در نزدیکی هواداران تیم رادومیاک تماشا میکرد؛ موضوعی که در شبکههای اجتماعی واکنشهایی را به همراه داشت.
در دقایق پایانی مسابقه نیز تصاویری از شبکه Canal+ Sport منتشر شد که نشان میداد قلیزاده در سکوها از سوی فردی هل داده شده است. البته مشخص نشد ماجرا دقیقا چه بوده و تنها بخش کوتاهی از این اتفاق در فضای مجازی منتشر شد.
با این حال به نظر نمیرسد اتفاق جدیای رخ داده باشد. قلیزاده پس از پایان بازی به زمین رفت و در جشن قهرمانی تیمش شرکت کرد. همچنین هواداران لخ پوزنان در جریان جشن قهرمانی نام این بازیکن ایرانی را بارها تشویق کردند تا از نقش موثر او در موفقیت این فصل تیم قدردانی شود.
قلیزاده در صورت آمادگی کامل، یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان لیگ لهستان محسوب میشود.
