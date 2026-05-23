قلی زاده در جمع ۵ بازیکن برتر فصل لخ پوزنان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان توانست برای دومین فصل متوالی عنوان قهرمانی در اکستراکلاسا لهستان را به دست آورد و علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم نیز در کسب این عنوان مهم نقش پررنگی داشت.

در همین حال سایت «gloswielkopolski» لهستانی اسامی ۶ بازیکن تاثیرگذار لخ پوزنان را منتشر کرد و از کابران خود خواست تا به بهترین بازیکن رای دهند.

در متن خبر این رسانه آمده است: فصلی که برای لخ پوزنان به پایان رسید، چیزی شبیه یک تِرَن هوایی بود؛ تیمی که هم روزهای درخشان را تجربه کرد و هم مقاطع دشوار و سقوط‌های ناگهانی. عملکرد این تیم در نیم‌فصل نخست فراز و نشیب زیادی داشت، اما در ادامه و به‌ویژه در فصل بهار، لخ پوزنان نمایشی نزدیک به بی‌نقص ارائه داد.

با این حال، سبک بازی و کیفیت عملکرد لخ پوزنان در مسیر قهرمانی لیگ لهستان تحسین‌برانگیز توصیف شده و بسیاری معتقدند در دیدارهایی که شاگردان «نیلس فردریکسن» به پیروزی رسیدند، فوتبال جذاب و تماشایی ارائه دادند؛ تا جایی که هواداران تنها می‌توانستند به احترام عملکرد تیم، ایستاده تشویق کنند.

در ادامه این گزارش آمده است که «نیلس فردریکسن» سرمربی دانمارکی لخ پوزنان قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرده و مدیران باشگاه او را مربی‌ای ایده‌آل برای ادامه مسیر موفقیت‌آمیز تیم می‌دانند.

رسانه‌های لهستانی همچنین به معرفی پنج بازیکن کلیدی فصل لخ پوزنان پرداخته‌اند؛ نفراتی که نقش مهمی در قهرمانی این تیم ایفا کردند و باعث شدند شهر پوزنان و منطقه «ولکوپولسکا» در تاریخ ۲۳ می غرق در جشن و شادی شوند.

در میان اسامی مطرح‌شده، بازیکنانی چون «میکائل ایشاک»، «علی قلی‌زاده»، «لوئیس پالما»، «لئو بنگتسون» و «وویچیخ مونکا» دیده می‌شوند؛ نفراتی که هر کدام در مقاطع مختلف فصل، جزو مهره‌های تأثیرگذار لخ پوزنان بودند.