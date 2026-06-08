علی قلی زاده جراحی کرد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه لخ پوزنان، علی قلی‌زاده هافبک تیم فوتبال لخ پوزنان لهستان، در ایران زانوی چپ آسیب‌دیده خود را جراحی کرد و در هفته‌های آینده روند درمان و بازتوانی‌اش را در کشورش دنبال خواهد کرد.

این وینگر ۳۰ ساله حدود یک ماه پیش در دیدار تیمش مقابل موتور لوبلین که با برتری یک بر صفر لخ پوزنان همراه بود، دچار مصدومیت شد. بررسی‌های پزشکی نشان داد که وی از ناحیه رباط صلیبی قدامی زانو دچار پارگی شده است.

قلی‌زاده اکنون تحت عمل جراحی قرار گرفته و این جراحی توسط پزشکی انجام شده که پیش از این نیز در مقاطع مختلف دوران حرفه‌ای فوتبالش مسئول درمان او بوده است.

مرحله نخست دوران بازتوانی این بازیکن در ایران انجام خواهد شد. او از امکانات مرکز ملی ورزش در تهران که تنها چند دقیقه با محل سکونتش فاصله دارد، استفاده می‌کند و قرار است روزانه چند ساعت در این مرکز به انجام تمرینات درمانی و توانبخشی بپردازد.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قلی‌زاده حدود سه ماه دیگر به لهستان بازخواهد گشت تا مراحل بعدی بازگشت به آمادگی کامل را زیر نظر کادر پزشکی و فنی لخ پوزنان دنبال کند.

باشگاه لخ پوزنان نیز در پایان این گزارش برای ستاره ایرانی خود آرزوی سلامتی کرده و ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر به میادین فوتبال بازگردد.