به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده که به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی پا نمی تواند تیم فوتبال لخ پوزنان را در ادامه فصل جاری لیگ اکستراکلاسا همراهی کند، پس از تمدید قرارداد یکساله اش با این باشگاه اظهار داشت: میخواهم از همه همتیمیهایم، هواداران باشگاه و همه کسانی که در این دوران واقعاً سخت از من حمایت کردند تشکر کنم. این دوره برای من خیلی دشوار بود، اما با این حال قویتر از قبل برمیگردم و این را قول میدهم. برای رسیدن به آن لحظه بیصبرانه منتظرم.
او ادامه داد: صادقانه بگویم از امضای قرارداد جدید بسیار خوشحال هستم و امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود. بهطور ویژه در این فصل باید قهرمان شویم و به همین دلیل در فصل آینده هم تمام تلاشم را خواهم کرد تا بهترین عملکردم را ارائه دهم.
