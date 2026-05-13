به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال لخ پوزنان که در صدر جدول لیگ اکستراکلاسا لهستان قرار دارد در آستانه کسب دومین قهرمانی متوالی خود در این مسابقات است. علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم در فصل جاری توانست عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد و بارها مورد تمجید رسانه های لهستانی قرار گرفت.

این بازیکن در هفته های گذشته از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد و علاوه بر اینکه فصل جاری مسابقات لیگ لهستان را از دست داد از حضور با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز محروم شد.

پس از این موضوع رسانه های لهستانی خبر دادند که باشگاه لخ پوزنان قصد داشت قرارداد این بازیکن را به مدت یک فصل تمدید کند اما قلی زاده پیش از مصدومیت به این درخواست جواب منفی داده است. در همین حال روز گذشته (سه شنبه ۲۲ اردیبهت ۱۴۰۵) رسانه های لهستانی اعلام کرد که مدیران باشگاه لخ پوزنان بار دیگر با این بازیکن برای تمدید قرارداد وارد مذاکره شده اند و دو طرف به توافق نیز رسیده اند.

امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، رسانه «meczyki» لهستان خبر داد که قلی زاده قرارداد خود با این باشگاه را رسما به امضا رسانده و حتی عکس های یادگاری هم گرفته و تنها اعلام رسمی آن از سمت باشگاه باقی مانده است.

در مطلب این رسانه آمده است: باشگاه لخ پوزنان همکاری خود با علی قلی‌زاده را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. بر اساس گزارش‌ها، این بازیکن ایرانی قرارداد جدید خود را با باشگاه لهستانی به امضا رسانده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که قلی‌زاده در دیدار اخیر لخ پوزنان برابر موتور لوبلین با مصدومیت شدید زانو مواجه شد و از ناحیه رباط صلیبی قدامی دچار پارگی شد؛ مصدومیتی که او را برای چندین ماه از میادین دور خواهد کرد.

در حالی که قرارداد قبلی این هافبک ۳۰ ساله در پایان ماه ژوئن به اتمام می‌رسید، ابتدا به دلیل همین آسیب‌دیدگی روند مذاکرات برای تمدید متوقف شد، اما پس از بررسی شرایط، طرفین بار دیگر وارد گفت‌وگو شدند.

بر اساس توافق نهایی، قرارداد جدید به مدت یک فصل تنظیم شده و شرایط مالی آن نیز به وضعیت بازگشت و آمادگی این بازیکن برای حضور دوباره در میادین وابسته خواهد بود.

در نهایت، مذاکرات در روز چهارشنبه به نتیجه رسید و قلی‌زاده قرارداد خود را تمدید کرد؛ حتی در همین راستا یک جلسه عکاسی رسمی نیز برگزار شد.

این ملی‌پوش ایرانی از ژوئیه ۲۰۲۳ پیراهن لخ پوزنان را بر تن دارد و تاکنون در ۷۵ دیدار برای این تیم به میدان رفته، ۱۴ گل به ثمر رسانده و ۱۰ پاس گل نیز ثبت کرده است.