به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی از دوشنبه گذشته در آنتالیای ترکیه آغاز شده که فعلاً بازیکنان حاضر در لیگ برتر و چند چهره داخلی در تمرینات شرکت دارند و لژیونرها قرار است از ابتدای هفته آینده به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شوند.

با این حال، شروع اردو برای بازیکنان داخلی اصلاً ساده نبوده است. قلعه‌نویی که به خوبی می‌داند فاصله بدنی و آمادگی میان لژیونرها و برخی نفرات لیگ برتری وجود دارد، از همان ابتدا بدون هیچ رودربایستی برنامه‌ای سنگین و فشرده را برای بازیکنانش در نظر گرفته تا سطح آمادگی همه نفرات به استاندارد مدنظر کادرفنی برسد.

تمرینات دو نوبته، دقایق طولانی کارهای هوازی، فشار بالا در تمرینات بدنسازی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی با شدت زیاد، بخشی از برنامه‌ای بوده که طی روزهای اخیر در اردوی تیم ملی اجرا شده است. گفته می‌شود سرمربی تیم ملی شخصاً روی جزئیات تمرینات نظارت دارد و کوچک‌ترین افت بدنی یا کم‌کاری از نگاه او دور نمی‌ماند.

کادر فنی تیم ملی اعتقاد دارد بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا به دلیل حضور در لیگ‌های سطح بالا، از نظر ریتم مسابقه و آمادگی جسمانی شرایط متفاوتی دارند و به همین دلیل بازیکنان داخلی باید در مدت کوتاه باقی‌مانده خود را به آن سطح نزدیک کنند.

قلعه‌نویی همچنین به بازیکنان تأکید کرده که جام جهانی جای تعارف نیست و تنها نفراتی فرصت حضور در ترکیب نهایی را خواهند داشت که از نظر بدنی، ذهنی و تاکتیکی در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرند. به همین دلیل فضای اردو کاملاً رقابتی و جدی دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، لژیونرهای تیم ملی پس از پایان تعهدات باشگاهی خود از ابتدای هفته آینده به اردوی آنتالیا اضافه خواهند شد تا تیم ملی با ترکیب کامل وارد فاز نهایی آماده‌سازی پیش از سفر به آمریکا شود.

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ باید در مرحله گروهی به مصاف بلژیک، مصر و نیوزیلند برود و کادرفنی تیم ملی امیدوار است با برگزاری این اردوی فشرده، ملی‌پوشان در بهترین شرایط ممکن راهی مسابقات شوند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل