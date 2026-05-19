قاره اروپا منتظر رونمایی از تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های مربوط به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان ادامه دارد و رفتار دولت آمریکا در قبال صدور ویزای کاروان ایران، حساسیت گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل فوتبالی جهان ایجاد کرده است.

پس از گزارش‌های متعدد خبرگزاری رویترز و روزنامه گاردین درباره مشکلات صدور ویزا برای تیم ملی ایران، حالا رسانه‌های اروپایی از جمله روزنامه اسپانیایی ABC و برخی رسانه‌های ورزشی دیگر نیز به این موضوع پرداخته‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره برخورد سیاسی با حضور ایران در جام جهانی را افزایش داده است.

تیم ملی ایران که در گروه G مسابقات باید در خاک آمریکا مقابل بلژیک، نیوزیلند و مصر به میدان برود، هنوز به صورت کامل مجوز ورود به ایالات متحده را دریافت نکرده و این موضوع در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا آغاز رقابت‌ها به یکی از بحث‌های مهم فوتبال جهان تبدیل شده است.

روزنامه اسپانیایی ABC در گزارشی نوشت که تیم ملی ایران روز گذشته برای برگزاری آخرین اردوی آماده‌سازی خود پیش از جام جهانی راهی آنتالیا شده؛ آن هم در شرایطی که وضعیت صدور ویزای اعضای کاروان همچنان نامشخص است.

در این گزارش آمده است که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، امیدوار است تمام بازیکنان پیش از سفر به لس‌آنجلس و آغاز مسابقات موفق به دریافت ویزا شوند. ایران با فهرستی ۳۰ نفره در اردوی ترکیه حاضر شده و قرار است این فهرست پیش از شروع جام جهانی در ۱۱ ژوئن به ۲۶ بازیکن کاهش پیدا کند.

ABC همچنین به صحبت‌های مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی، اشاره کرده که نسبت به حل مشکل خوش‌بین است. او اعلام کرده پس از رایزنی‌های انجام‌شده با فدراسیون جهانی فوتبال، انتظار می‌رود ویزاهای کاروان ایران طی دو هفته آینده صادر شود.

با این حال، ابهام درباره وضعیت ورود ایران به آمریکا همچنان پابرجاست؛ در شرایطی که کمتر از یک ماه تا نخستین بازی ایران باقی مانده و شاگردان قلعه‌نویی باید ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس مقابل نیوزیلند قرار بگیرند و سپس برابر بلژیک و مصر به میدان بروند.

در بخش دیگری از این گزارش به دیدار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با ماتیاس گرافستروم دبیرکل فیفا، در استانبول اشاره شده است. تاج پس از این جلسه اعلام کرده از روند مذاکرات رضایت دارد اما تاکید کرده حضور ایران در جام جهانی منوط به پذیرش ۱۰ شرط از سوی طرف آمریکایی است؛ شروطی که شامل تضمین امنیت کاروان ایران، احترام به نمادهای ملی و صدور ویزا برای تمام اعضای تیم می‌شود.

رسانه‌های اروپایی همچنین نوشته‌اند که دولت آمریکا همچنان نسبت به برخی افراد حساسیت نشان می‌دهد. هرچند مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرده بازیکنان تیم ملی برای ورود به این کشور مشکلی نخواهند داشت، اما احتمال اعمال محدودیت برای برخی اعضای کادرفنی یا همراهان تیم همچنان وجود دارد.

این شرایط در حالی ادامه دارد که بسیاری از رسانه‌ها و فعالان فوتبال جهان منتظر رفتار حرفه‌ای و به دور از حاشیه آمریکایی‌ها هستند تا تیم ملی ایران بدون مانع و تنش در جام جهانی حاضر شود. موضوعی که می‌تواند آزمونی مهم برای میزبان مسابقات و همچنین فیفا باشد.

در پایان گزارش ABC نیز به صحبت‌های جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اشاره شده که تاکید کرده ایران در آمریکای شمالی با استقبال روبه‌رو خواهد شد و جام جهانی ۲۰۲۶ را «فراگیرترین رویداد ورزشی تاریخ» توصیف کرده است.