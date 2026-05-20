یک مربی ترک دیگر در راه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ادامه روند بازسازی کادر فنی خود برای فصل آینده، در آستانه اضافه کردن یک مربی خارجی دیگر به جمع اعضای کادر فنی قرار دارد تا سهراب بختیاری‌زاده با ترکیبی کامل‌تر و تخصصی‌تر تیمش را برای حضور در رقابت‌های داخلی و ... آماده کند.

آبی‌پوشان در کنار اوزجان بیزاتی، به دنبال جذب یک مربی خارجی دیگر نیز هستند؛ مربی‌ای که گفته می‌شود او هم تابعیت ترکیه‌ای دارد و در صورت نهایی شدن مذاکرات، به زودی به کادر فنی استقلال اضافه خواهد شد.

بختیاری‌زاده پیش از این نیز در صحبت‌های خود تاکید کرده بود که برای انتخاب دستیارانش صرفاً به نام‌ها توجه نکرده و تلاش کرده افرادی را به تیم اضافه کند که علاوه بر دانش فنی، بتوانند فضای مثبتی در رختکن ایجاد کرده و به پیشرفت تیم کمک کنند. او همچنین اعلام کرده بود که استقلال برای رقابت در سطح لیگ نخبگان آسیا نیازمند تغییرات جدی در ساختار فنی و تاکتیکی است.

سرمربی استقلال اعتقاد دارد فوتبال ایران دیگر با روش‌ها و تمرینات قدیمی نمی‌تواند مقابل تیم‌های متمول و قدرتمند آسیایی رقابت کند و به همین دلیل خواهان تقویت همه‌جانبه کادر فنی و زیرساخت‌های باشگاه شده است.

استقلال که فصل آینده احتمال می رود به عنوان یکی از نماینده های فوتبال ایران در رقابت های آسیایی باشد برای تقویت کادر فنی خود در نظر گرفته است تا تیم با ساختاری متفاوت وارد فصل جدید شود.

لازم به ذکر است که بهزاد غلامپور و میلاد میداوودی نیز دیگر دستیاران سهراب بختیاری زاده هستند.