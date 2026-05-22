به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار میشود. شاگردان لی دو هی که در نخستین دیدار خود به مصاف بنگلادش رفتند، از همان ابتدای مسابقه با برتری کامل فنی و تاکتیکی، قدرت خود را به رخ حریف کشیدند و موفق شدند در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۶، ۲۵ بر ۹ و ۲۵ بر ۱۰ به پیروزی قاطع دست یافتند. در پایان این دیدار، سپینود دست برجن، بازیکن تیم ایران، با ثبت عملکردی درخشان در تمامی فاکتورهای بازی، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. تیم ملی والیبال زنان ایران که با آمادگی مناسبی پس از اردوی تایلند پا به این رقابتها گذاشته است، در گام بعدی خود روز یکشنبه ۳ خردادماه به مصاف تیم ملی سریلانکا خواهد رفت. گفتنی است، تیم ملی والیبال زنان ایران در این رقابتها در مرحله مقدماتی با تیمهای قزاقستان، سریلانکا و بنگلادش همگروه است.
والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی
والیبال زنان ایران در گام نخست بنگلادش را در هم کوبید
تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی موفق شد با نمایشی خیرهکننده، تیم ملی بنگلادش را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو بردارد.
