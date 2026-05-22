علم الهدی: ایران با مدیریت تنگه هرمز زمامدار اقتصاد دنیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز اول خرداد متقارن با دومین سالگرد شهادت رئیس جمهور شهید مرحوم آیتالله رئیسی با همراهانشان در مسیر خدمت است، در همین راستا از همه عزیزانی که در بزرگداشت دومین سالگرد شهادت این عزیزان در تمام نقاط کشور زحمت کشیدند و همچنین از زحمات آستان قدس رضوی تشکر و قدردانی میکنم.
امام جمعه مشهد افزود: در حقیقت این تعظیم و تکریم در دومین سالگرد شهادت آن شهید بزرگوار، تکریم از مردم یا مردم از خودشان بود، چون ایشان عزیزی بود که در عرصه خدمت با اخلاص کامل در اختیار مردم و وقف مردم بود است؛ بنابراین تکریم و تعظیم از مردم است در مقابل مدیری که انواع خدمات را انجام میداد و خستگی ناپذیر بود؛ حتی در مقابل خدمات ارزشمندی که انجام میداد، هیچوقت خستگی را به روی خود نمیآورد و تنها ادعایش سربازی مقام معظم رهبری بود. تمام اقدامات خود را منسوب به مقام معظم رهبری میکرد؛ در عین حال از این احساسات و هیجانی که شما برادران و خواهران به این مناسبت بروز دادید، تشکر میکنم.
وی در ادامه سخنان خود به لزوم داشتن تحلیل جدید و تازه نسبت به مسئله تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونیستی ابراز کرد: در این راستا لازم است که ابعاد این تهاجم را به خوبی بشناسیم و از آن بازخوانی تازهای داشته باشیم که علت این تهاجم چه بود؟ آمریکای ناپاک چند منظور از این تهاجم در سر داشته نخست تصرف کشور و سرقت دارایی منابع و معادن مردم بود. دوم تجزیه کردن ایران تا دیگر کشور مقتدری به نام اسلام و مسلمین در کنار ولد نامشروع او یعنی اسرائیل در منطقه وجود نداشته باشد.
علم الهدی هدف سوم را حذف مشکل مقاومت در منطقه اعلام کرد و گفت: مقاومت باعث شده بود که اسرائیل در تنگنا قرار بگیرد که این مقاومت ریشه در ایران داشت و مولود ایران بود زیرا با ایران مقاومت در منطقه سرافراز است؛ در نتیجه آنها اصولاً میخواستند در برابر اسرائیل هیچ اقتدار نظامی در منطقه وجود نداشته باشد.
امام جمعه مشهد ابراز کرد: از قرون وسطایی تا به امروز هر تهاجمی به کشوری صورت میگرفت، میدانستند اگر در اولین مرتبه رهبر کشور را از بین ببرند، بر کشور مسلط خواهند شد، زیرا لشگر متلاشی و جمعیت نظامی پراکنده میشد؛ نقشه چنگیز خان مغول نیز در تمام جنگهایش همین بوده است. در همین راستا آمریکا هم فکر کرد با شهادت مقام معظم رهبری میتواند بر همه چیز مسلط شود؛ وقتی بنا شد مقام معظم رهبری نباشد، کشور و نظام سقوط میکند، دروازههای مملکت باز میشود و هر کاری دلشان بخواهد میتوانند انجام دهند.
شهادت رهبر شهید عامل همدلی و وحدت بینظیری در دلهای مردم شد
وی اضافه کرد: اما چه شد و نتیجهاش به کجا انجامید؟ اولاً رهبر عزیز و عظیم ما را با مظلومیت فوقالعاده به شهادت رساندند اما در دل حمله و جنگ دشمن مردم ما و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری در این شرایط پیچیده دست به اقدام زدند و تلاش کردند تا توانستند رهبری شایسته و مصداق حجت امام زمان (عج) را در این کشور به وجود آورند.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: اینها فکر کردند با شهادت رهبر انقلاب مردم ما در مقابل آمریکا همه چیز خود را از دست میدهند اما خون رهبری شهید در دل زن و مرد این مملکت جوشید تا با همه قدرت بایستند و تا آمریکا را نابود نکردند دست بردار نباشند. در کشور ما عشق به مقام معظم رهبری یک رشته اتصالی بود که همه دلها را به یکدیگر وصل میکرد و به شکل یک پیکر واحد در میآورد؛ این رشته را پاره کردند و فکر کردند مردم از یکدیگر جدا شدند اما این شهادت همدلی و وحدت بینظیری در مردم به وجود آورد و شما مردم مرد و مردانه در مقابل دشمن ایستادید.
وی خاصیت چهارم جنگ تحمیلی سوم را ایجاد ایستادگی ایران در برابر دو قدرت اصلی جهان دانست و گفت: همه دنیا حساب میکردند، اگر کشوری قدرت هستهای داشته باشد، دیگر کسی نمیتواند در مقابل آنان ایستادگی کند اما ایران با ایستادگی خود این تصور را از بین برد و آمریکا و اسرائیل را شکست داد. خاصیت پنجم ایستادگی و پایداری شدید مردم در مقابل کسی که خود را ابرقدرت دنیا میدانست و اکثر مردم جهان هم آن را باور کرده بودند که در نهایت باعث استیصال او شد.
علمالهدی خاصیت ششم جنگ را معرفی ایران به عنوان یک ابرقدرت جدید به دنیا دانست و افزود: خاصیت هفتم ظهور و بروز فناوری دفاعی ایران در مقابل آمریکا بود که ایران توانست با فناوری ارزانقیمت در موشک و پهپاد مقابل تجهیزات گرانقیمت آمریکا رقابت کند و کلی مشتری و طرفدار صنایع دفاعی برای خود پیدا کند.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه خاصیت هشتم جنگ، حضور حیرتانگیز سراسری مردم در میدان نبرد بود، تاکید کرد: امروز تمام ایران نیروی نظامی است، بیش از ۳۱ میلیون ایرانی در پویش «جان فدا» ثبت نام کردند؛ در این اجتماعات شبانه نیز مردم نشان دادند که همه رزمنده هستند، پس آمریکا با یک ملت رزمنده روبرو است و دنیا نیز تماشاچی این واقعیت بودند.
وی خاصیت بعدی جنگ تحمیلی سوم را نابودی و از بین بردن توطئه دشمن در تجهیز کردن عناصر کومله و دموکرات دانست که بنا بود از غرب کشور ایجاد شورش و قیام کنند اما به دست نیروهای نظامی مقتدر ما شکست خوردند.
علم الهدی اضافه کرد: همچنین دشمن سعی کرد تا با ایجاد اغتشاشاتی که پیش از جنگ به وجود آورده بود، زمینه جنگ را آماده کند تا مردم آماده باشند، در صورت جنگ نظام را براندازی کنند اما آمریکا در این موضوع نیز شکست خورد و توطئه دشمن خنثی شد. خاصیت یازدهم تثبیت اهمیت و نقش قدرت موشکی و پهیادی ایران بود که از استانداردهای بالایی برخوردار است و با هیچ امکانی قابل رهگیری نیست و هدف را از بین میبرد؛ دشمن این را دید.
امروز ایران با مدیریت تنگه هرمز زمامدار اقتصاد دنیا شده است
امام جمعه مشهد عنوان کرد: خاصیت دوازدهم تسلط بر اهرم فوقالعاده قوی ایران در مقابل همه دنیا یعنی تنگه هرمز بود، به نحوی که امروز ایران اقتصاد جهان را با مدیریت تنگه هرمز به دست گرفته است و نتیجه جنگ آمریکا این شد که زمامدار اقتصاد دنیا با بستن تنگه هرمز ایران شد. خاصیت سیزدهم نابودی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و جنوب خلیج فارس بود که دیگر نیز قابل استفاده نیست.
وی گفت: خاصیت چهاردهم جنگ تحمیلی سوم، حراست از تمامیت ارضی کشور توسط مردم بود که آنان خودشان کشور را حفظ کردند و امروز دیگر قدرتی در کره زمین جرأت نمیکند به خاک ما تعرض کند؛ چون مردم خودشان همه کاره هستند و تمامیت ارضی کشور به دست مردم افتاده است. خاصیت پانزدهم نیز تصویب کلام و اراده نظام جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی بود که امروز حرف اول را ایران میزند و دنیا دارد روی آن فکر میکند. امروز دیگر حتی کشورهای بزرگ دنیا روی اراده و تصمیم ایران حساب میکنند.
ضرورت حفظ و تثبیت میدان با تداوم تجمعات مردمی و خودرویی
علم الهدی تاکید کرد: مورد آخر این بود که آمریکا به عنوان کدخدای جهان در مقابل این جنگ قدرت خود را از دست داده است و به مراتب چندین برابر بیشتر از سیادت و آقایی دنیا ساقط شده است. پس امروز حرف ما تنها یک کلمه است که باید این تجمعات و اتحاد مردمی حفظ شود تا تمامی این دستاوردها برای مردم حفظ و تثبیت شود.
وی عامل اصلی این دستاوردها را امداد غیبی و توجه خاص امام زمان(عج) دانست و گفت: اینکه ۹ میلیون نفر در آمریکا پرچم ایران را بالا بردهاند به خاطر داشتن نفوذ یا دستگاه فرهنگی ما در این کشور نیست، بلکه همه از عنایت و اراده امام عصر (عج) است؛ بنابراین باید توجه ما به ساحت مقدس آن حضرت باشد تا با توجه به رضایت خاطر او در این عرصه جهاد مردانه بکوشیم و با قدرت بایستیم تا دشمن را برای همیشه ناامید کنیم.
