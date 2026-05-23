بیش از ۴۰ حمله رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع لبنانی در گفتگو با نووستی تاکید کرد، رژیم صهیونیستی روز جمعه ۲۲ منطقه در جنوب و شرق را هدف قرار داد و ۲۰ منطقه دیگر هدف حملات توپخانه ای این رژیم قرار گرفتند.

روستاها و مناطق شهرهای صور و بنت جبیل روز جمعه شاهد دست کم ۳۱ نظامیان صهیونیست از جمله حملات هوایی، توپخانه های و انفجارهای شدید بوده اند.

این حملات وحشیانه ده ها شهید و زخمی برجای گذاشته و باعث تخریب های گسترده ای شده اند.

دشمن صهیونیستی ۲ مرکز امدادی در منطقه حناویه را هدف قرار داد که باعث شاهدت چهار تن از نیروهای امدادی شد. همچنین یک انفجار شدید در شهر الخیام و حمله پهپادی علیه قانا انجام داد.

منطقه دیرقانون النهر نیز شاهد چهار حمله پیاپی بود که باعث شهادت پنج تن از جمله سه نیروی امدادی در کنار زخمی شدن شش تن دیگر شد.

این حملات مناطق جویا، تولین، تبنین، مجدلزون، المنصوری، فرون، کفرا و شحور را نیز در بر گرفت.