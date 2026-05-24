به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌ و هفتمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا که از ۳۱ اردیبهشت با حضور ۳۵۰ تکواندوکار در سالن «ام بانک» شهر اولانباتور مغولستان آغاز شد، امروز (یکشنبه ۳ خرداد) با برگزاری مبارزات روز پایانی به پایان رسید.

با سه مدال ناهید کیانی (طلا) و امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد (برنز) که در این روز به دست آمد، تیم های ملی تکواندو مردان و زنان ایران با مجموع ۸ مدال به کار خود پایان داد.

با توجه به اتمام رقابت های قهرمانی اسیا، اتحادیه تکواندو آسیا بر اساس عملکرد تیم های شرکت کننده، رده بندی آنها را اعلام کرد. بر این اساس در بخش مردان، تیم ملی ایران با ۳ طلا، یک نقره و یک برنز در رده دوم ایستاد و نایب قهرمان آسیا شد. در این رده بندی، کره جنوبی با یک برنز بیشتر قهرمان شد.

رده بندی تیم ها در این بخش به این شرح است:

* کره جنوبی (۳ طلا، یک نقره و ۲ برنز)

* ایران (۳ طلا، یک نقره و یک برنز)

* اردن (یک طلا، ۲ برنز)

در بخش زنان هم تیم تکواندو ایران صاحب ۲ مدال طلا و برنز شد و بعد از تیم های چین تایپه، کره جنوبی و چین در رده چهارم ایستاد.

مدال آوران تکواندو ایران در بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا به این شرح هستند:

مدال طلا

* آرین سلیمی (۸۷+ کیلوگرم )

* ابوالفضل زندی (وزن ۵۸- کیلوگرم)

* مهدی حاجی موسایی (وزن ۶۳- کیلوگرم)

* امیرسینا بختیاری (وزن ۷۴- کیلوگرم)

* ناهید کیانی (وزن ۵۷- کیلوگرم)

مدال نقره

* یاسین ولی زاده (وزن ۵۴- کیلوگرم )

مدال برنز

* امیرضا صادقیان (وزن ۸۰- کیلوگرم )

* یلدا ولی نژاد (وزن ۶۲- کیلوگرم)

در جریان رقابت های قهرمانی آسیا امیرسینا بختیاری هم صاحب مدال طلا شد. بختیاری با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا و خارج از ترکیب تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشت. با اعلام اتحادیه تکواندو آسیا، مدال تکواندوکاران خارج از ترکیب اصلی تیم ها در جدول مجموع مدالی، حساب نخواهد شد.