نشنال اینترست: آمریکا اعتبار خود در بین اعراب را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه آمریکایی نشنال اینترست، آمریکا پس از جنگ سرد طی چندین دهه، نفوذ خود را هرچند به طور ناقص، در خاورمیانه اعمال کرده است. واشنگتن در عین حال در این مدت از رژیم‌های استبدادی در سراسر منطقه نیز حمایت کرده است.

«شاخص افکار عمومی عرب»، یکی از معدود منابع مستقل و قابل اعتماد مربوط به نظرسنجی در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. این مرکز در اواخر سال ۲۰۲۵ در ۸ کشور عربی نظرسنجی‌هایی انجام داده و در مقاله ای با عنوان «آمریکا جهان عرب را از دست داد» نتایج مطالعات و نظرسنجی های خود را ارائه داد.

نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط این مرکز، کاهش شدید محبوبیت سیاست خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سراسر منطقه را نشان می‌دهد. این محبوبیت در عراق ۲۴ درصد، در تونس ۱۴ درصد و در اردن و سرزمین‌های فلسطین ۱۲ درصد است. این در حالی است که محبوبیت چین ۳۷ درصد در سوریه و ۶۹ درصد در تونس است که به طور قابل توجهی بالاتر از محبوبیت آمریکا در تمام کشورهای مورد بررسی است.

حتی روسیه نیز در میزان محبوبیت در کشورهای عربی از آمریکا پیشی گرفته است. محبوبیت سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۳۳ درصد در مراکش، ۲۰ درصد در اردن، ۱۷ درصد در تونس و ۱۴ درصد در سرزمین‌های فلسطینی گزارش می شود. همچنین بیش از ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در تونس و عراق حمایت خود را از پوتین اعلام کرده اند.

پاسخ به سوال مربوط به کاهش محبوبیت و اعتبار واشنگتن در میان کشورهای عربی، مخاطب را به یک نتیجه قطعی می رساند که از داده های همین نظرسنجی ها برداشت می شود. در ۸ کشور مورد بررسی، اکثریت قاطع ۸۶ درصد در مصر و اردن، ۸۴ درصد در سرزمین‌های فلسطینی، و ۷۸ درصد در لبنان، آمریکا را به عنوان حامی اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها توصیف کردند. آنها شاهد بودند که واشنگتن به اسرائیل سلاح‌هایی را گسیل کرده که در غزه استفاده می شود. آنها دیدند که واشنگتن در شورای امنیت سازمان ملل از رژیم صهیونیستی دفاع می‌کند و تلاش های ضد صهیونیستی نهادهای بین‌المللی را که آمریکا در ایجاد آنها نقش داشته است، را نقض می کند.

دولت‌های عربی با وجود استبدادی که برخی از آنها دارد، از تاثیر افکار عمومی در امان نیستند، لذا هماهنگی علنی با واشنگتن که به عنوان بازیگر منفی در تعاملات اخلاقی تلقی می‌شود، هزینه‌های سیاسی داخلی سنگینی را بر شرکای منطقه‌ای آن تحمیل می‌کند. به این ترتیب ایجاد یک جبهه منسجم علیه ایران، یا بررسی ثبات منطقه‌ای با حضور آمریکا نیز مشکل تر می شود.

اطلاعات نظرسنجی ها حاوی نکات دیگری نیز بود. پس از ۷ اکتبر، محبوبیت فرانسه در جهان عرب همزمان با کاهش محبوبیت واشنگتن کاهش یافت. در سپتامبر ۲۰۲۵، پاریس رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. ظرف چند ماه، محبوبیت فرانسه به ۱۱ درصد در تونس، ۱۰ درصد در مراکش، و ۷ درصد در لبنان افزایش یافت.

اینترسپت می افزاید که نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تنها منبع نارضایتی اعراب از آمریکا نیست، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر برجسته‌ترین منبع است. این در حالی است که آتش‌بس کنونی نیز شکننده بوده و بارها نقض شده است.

این اقدامات شرایط اساسی را که افکار عمومی عرب در انتظار آن هستند، مانند آوارگی، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، عملیات نظامی مداوم در بخش‌هایی از غزه، و ادامه خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری، برطرف نکرد.

به این ترتیب آمریکا در حال حاضر دو گزینه دارد: اول اینکه به ادعاهای اخلاقی خود ادامه دهد و عین حال رفتار و سیاست هایی متناقض با این ادعاها را دنبال کند و در نتیجه فرسایش مداوم جایگاه منطقه‌ای خود را بپذیرد. دوم اینکه درک کند که این جایگاه همیشه مشروط به حداقل توافق بین اصول اعلام شده و رفتار واقعی کشورها بوده و تلاش کند شکاف بین گفتار و رفتار خود را کاهش دهد.

این اقدام لزوما به معنای رها کردن اسرائیل نیست، بلکه مستلزم اعمال استانداردها بدون دوگانگی و از طریق اعمال فشار واقعی برای دستیابی به نتایجی است که علل ریشه‌ای بحران را برطرف کند. لذا جهان عرب منتظر قانع شدن با گفتار آمریکا نیست، بلکه رفتار آمریکا را با دقت زیر نظر دارد. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که واشنگتن زمان کمی برای اثبات توانایی خود در کاهش شکاف بین گفتار و کردارش دارد.