کاپیتان نیوزیلند: جام جهانی فرصت خوبی برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیوزیلند که یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را برای حضور در این مسابقات آماده می کند. کریس وود کاپیتان تیم ملی که در تیم ناتینگهام فارست انگلیس بازی می کند و یکی از معروف ترین چهره های تیم ملی نیوزیلند است.

او در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما استعدادهای خوبی داریم که در حال رشد هستند؛ هم در تیم فعلی و هم در نسل بعدی که در راه است. همیشه این سؤال مطرح می‌شود که وقتی فرصت به آن‌ها می‌رسد، آیا می‌توانند از آن استفاده کنند و یک قدم بزرگ بردارند یا نه.

وود ادامه داد: این یک فرصت بزرگ است. درخشش در صحنه جام جهانی می‌تواند زندگی بازیکنان را تغییر دهد، مخصوصاً برای کشورهایی مثل ما که ممکن است باعث شود باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس برای جذب برخی از بازیکنان ما وارد عمل شوند. بنابراین این موضوع برای آن‌ها بسیار مهم است.

کاپیتان تیم ملی نیوزیلند افزود: البته این شرایط، فشار متفاوتی هم دارد، اما در عین حال یک فرصت است تا خودشان را نشان دهند و مسیر حرفه‌ای‌شان را تغییر دهند. آن‌ها باید این موقعیت را بپذیرند و با آن روبه‌رو شوند، و مطمئنم که این کار را خواهند کرد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل