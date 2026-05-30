به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر اسامی نهایی بازیکنانش را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد که طی آن کمترین خروجی از بین اسامی پرآوازه فوتبال مصر رقم خورده است.

ستاره هایی نظیر محمد صلاح، محمد عبدالمنعم، مروان عطیه، یاسر ابراهیم، عادل ابراهیم و عر مرموش در جمع فراعنه فوتبال مصر دیده می شوند تا این تیم اینگونه به استقبال بازی های خود در گروه G و رقیبانی نظیر ایران، نیوزیلند و بلژیک بیاید.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل