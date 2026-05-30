۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

در فاصله ۲ هفته تا جام جهانی؛

فهرست تیم ملی فوتبال مصر اعلام شد/ فراعنه با ستاره‌ها مقابل ایران

لیست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال مصر برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام حسن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر اسامی نهایی بازیکنانش را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد که طی آن کمترین خروجی از بین اسامی پرآوازه فوتبال مصر رقم خورده است.

ستاره هایی نظیر محمد صلاح، محمد عبدالمنعم، مروان عطیه، یاسر ابراهیم، عادل ابراهیم و عر مرموش در جمع فراعنه فوتبال مصر دیده می شوند تا این تیم اینگونه به استقبال بازی های خود در گروه G و رقیبانی نظیر ایران، نیوزیلند و بلژیک بیاید.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

لیست نهایی تیم ملی فوتبال مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶

