اتفاق جالب برای بازیکن حریف تیم ملی فوتبال ایران؛ یک شبه میلیونی شد!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، تیم پین بازیکن تیم ملی فوتبال نیوزیلند، روز چهارشنبه با اینفلوئنسری دیدار کرد که نقش مهمی در افزایش ناگهانی شهرت او در شبکه‌های اجتماعی داشته است. او در این دیدار پیراهن تیم ملی کشورش را به این فرد اهدا کرد؛ اتفاقی که پس از آن رخ داد که تعداد دنبال‌کنندگان این بازیکن در اینستاگرام طی تنها یک هفته به حدود پنج میلیون نفر رسید.

این اینفلوئنسر معروف آرژانتینی، والین سکارسینی که با نام «ال‌سکارسو» شناخته می‌شود، هفته گذشته با انتخاب پین به عنوان «کم‌ناشناخته‌ترین بازیکن» جام جهانی فوتبال که قرار است در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار شود، توجه گسترده‌ای را به او جلب کرد.

سکارسینی در هفته گذشته از دنبال‌کنندگان خود خواسته بود صفحه این بازیکن گمنام را دنبال کنند؛ اقدامی که باعث شد موج بزرگی از توجه در فضای مجازی شکل بگیرد و تعداد دنبال‌کنندگان بازیکن تیم ولینگتون فینیکس نیوزیلند از ۴ هزار نفر به ۴.۹ میلیون نفر در مدت کوتاهی افزایش یابد.

این دو برای نخستین بار در اردوی تمرینی تیم ملی نیوزیلند در ایالت فلوریدا با یکدیگر دیدار کردند. پین در این دیدار از سکارسینی بابت حمایتش تشکر کرد و گفت: این موضوع برای من شخصاً خوب است و برای فوتبال نیوزیلند هم اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.

او افزود: این توجه، نگاه مثبتی به ما ایجاد کرده، اما برای من چیزی تغییر نکرده است. من همان آدم قبلی هستم و همچنان تلاش می‌کنم کارم را انجام دهم؛ یعنی فوتبال بازی کنم و بهترین عملکرد را برای کشورم ارائه دهم.

سکارسینی برای دیدار با پین و تیم ملی نیوزیلند به فلوریدا سفر کرده است؛ جایی که این تیم در یک دیدار دوستانه پیش از جام جهانی، مقابل تیم ملی هائیتی با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد.

تیم ملی نیوزیلند قرار است آخرین دیدار دوستانه خود را روز شنبه مقابل انگلیس برگزار کند و سپس در جام جهانی در گروه هفتم با تیم‌های ایران، مصر و بلژیک هم‌گروه خواهد بود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل