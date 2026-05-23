به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیوزیلند که یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را برای حضور در این مسابقات آماده می کند و این تیم پیش از حضور در آمریکا در دو دیدار تدارکاتی به ترتیب به مصاف تیم های ملی هائیتی و انگلیس می رود.

سایت «supersport» در رابطه با کریس وود کاپیتان تیم ملی فوتبال نیوزیلند نوشت: کاپیتان تیم ملی فوتبال نیوزیلند، «کریس وود» اعلام کرد که برای حضور در جام جهانی کاملاً آماده و از نظر بدنی در شرایط ایده‌آل قرار دارد و تأکید کرد که دوران طولانی مصدومیت باعث شده انگیزه بیشتری برای موفقیت در این رقابت‌ها داشته باشد.

این مهاجم ۳۴ ساله پس از انجام عمل جراحی روی زانوی چپ خود در ماه دسامبر، ماه گذشته به میادین بازگشت و برای تیم ناتینگهام فارست به میدان رفت. او سپس در فهرست نهایی «دارن بیزیلی» سرمربی نیوزیلند برای رقابت‌های جام جهانی ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه در آمریکای شمالی قرار گرفت.

کریس وود که با ۴۵ گل در ۸۸ بازی بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند است، گفت اکنون کاملاً به آمادگی کامل رسیده و آماده رویارویی با تیم‌های ایران، مصر و بلژیک در جام جهانی است.

او در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کاملاً از نظر بدنی آماده هستم. بیش از یک ماه و نیم است که بازی می‌کنم، احساس خوبی دارم و از نظر آمادگی در شرایط مطلوبی هستم و آماده‌ام تا به مسیر پیشرفت ادامه دهم.

او ادامه داد: خیلی خوشحالم که دوباره هم برای ناتینگهام فارست و هم برای تیم ملی به میدان می‌روم. این موضوع انگیزه و عطش من برای موفقیت را بیشتر کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وود و «تامی اسمیت» تنها بازیکنان فعلی نیوزیلند هستند که تجربه حضور در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی را دارند؛ جایی که کریس وود در سن ۱۸ سالگی مقابل تیم‌های ایتالیا، اسلواکی و پاراگوئه به میدان رفت و نیوزیلند با سه تساوی و بدون شکست، یکی از بهترین عملکردهای تاریخ خود را ثبت کرد.

او در ادامه درباره تیم فعلی نیوزیلند گفت: این تیم کاملاً متفاوت است؛ از نظر فنی بسیار پیشرفته‌تر و بازی‌محورتر نسبت به تیم‌های سال ۲۰۱۰ که بیشتر فیزیکی و جنگنده بودند.

کریس وود در پایان با اشاره به بازی نخست تیمش مقابل ایران در تاریخ ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس گفت: ایران تیمی قدرتمند است و جایگاه خوبی در رنکینگ جهانی دارد، بنابراین حریف ساده‌ای نیست. کادر فنی ما به‌خوبی در حال آنالیز آن‌هاست و ما برای این بازی کاملاً آماده خواهیم بود.

در بخش پایانی گزارش نیز به نحوه پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره شده که از طریق پلتفرم‌های تلویزیونی و استریم زنده برای مخاطبان در دسترس خواهد بود.