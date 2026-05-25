به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی علم و صنعت ایران در راستای اجرای بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مبنی بر فراهمسازی امکان برگزاری کلاسهای حضوری، نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، جزئیات فعالیتهای آموزشی به شرح زیر است:
حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی
تمامی کلاسهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از روز شنبه، ۹ خردادماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دانشجویان موظفاند برای اطلاع از برنامه زمانی به سامانه گلستان مراجعه کنند.
نکته: در مورد دانشکدههایی که بر اثر حملات اخیر آسیب دیدهاند، مکان دقیق برگزاری کلاسها حداکثر تا ۵ خردادماه در سامانه گلستان بهروزرسانی خواهد شد. در سایر دانشکدهها، کلاسها طبق برنامه قبلیِ موجود در سامانه برگزار می شود.
وضعیت آموزشی مقطع کارشناسی
کلاسهای تئوری و همچنین دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی تا پایان نیمسال همچنان به صورت برخط (آنلاین) در بستر سامانه LMS ادامه خواهد یافت.
دورههای فشرده: دانشکدهها مجازند در صورت فراهم بودن زیرساختها، بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ تیرماه را به برگزاری دورههای فشرده حضوری اختصاص دهند که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
جلسات دفاع و امتحانات پایان ترم
جلسات دفاع: دفاع از پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری با صلاحدید گروههای آموزشی به صورت مجازی یا حضوری امکانپذیر است.
امتحانات: جزئیات مربوط به نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در اطلاعیههای بعدی به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.
خدمات رفاهی
معاونت دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در حال برنامهریزی برای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی است و جزئیات مربوط به نحوه بهرهمندی دانشجویان از این امکانات به زودی اعلام خواهد شد.
مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس
همچنین مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره حضوری شدن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعلام شد.
بر اساس این اطلاعیه، و در پی ابلاغ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر تمهید مقدمات حضوری شدن فعالیتها، نشست هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ شد:
برگزاری حضوری کلاسها در هفتههای پایانی نیمسال
کلاسهای هفتههای پایانی نیمسال جاری، بنا به تشخیص گروه آموزشی و استاد درس، بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
مساعدت آموزشی و افزایش سنوات تحصیلی
معاونت آموزشی دانشگاه موظف شده است با دانشجویانی که متقاضی حذف ترم بدون احتساب در سنوات هستند، مساعدت لازم را انجام دهد. همچنین سه ماه به سنوات تحصیلی تمامی دانشجویان اضافه خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است دانشجویانی که از امکان حذف ترم استفاده کنند، تا پایان شهریورماه امکان بهرهمندی از خدمات رفاهی شامل خوابگاه و تغذیه را نخواهند داشت.
برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم
همچنین اعلام شده است که تمامی امتحانات پایان نیمسال بهصورت حضوری برگزار خواهد شد. خدمات خوابگاه و تغذیه نیز صرفاً در ایام برگزاری امتحانات برای دانشجویان فراهم میشود.
نظر شما