به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تداوم تجمعات حماسی و اجتماعات شبانه مردم شریف و مرزنشین دیار پهلوانان، پویش بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در مرکز استان کرمانشاه به گام هشتاد و پنجم خود در سیزدهمین هفته متوالی رسید.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی ستاد مردمی منتقمان امام شهید امت، موج ۸۵ از این حرکت منسجم و انقلابی، راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب (یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵) کلید میخورد تا بار دیگر فریاد استکبارستیزی و پایمردی مرزنشینان غیور در فضای غرب کشور طنینانداز شود.
تجمع امشب مردم وفادار و ولایتمدار کرمانشاه مزیّن به نام شهدا و حماسهآفرینان دوران دفاع مقدس است و به عنوان ویژه برنامه گرامیداشت سالروز فتح ارزشها، آزادسازی خرمشهر و عملیات غرورآفرین بیتالمقدس برگزار خواهد شد.
میعادگاه شبانه شهروندان بصیر کرمانشاه برای آغاز این راهپیمایی باشکوه، خیابان شریعتی (ابتدای خیابان شورا) پیشبینی شده است که خیل جمعیت پس از تجمع اولیه در این نقطه، مسیر خود را به سمت میدان غدیر ادامه خواهند داد.
در این آیین حماسی و معنوی که با حضور پرشور قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان، اصناف، بسیجیان و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برپا میشود، حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر فضیلت، پیام قاطع اتحاد، آمادگی و ایستادگی خود را به گوش جهانیان میرسانند.
