برگزاری موج هشتاد و هفتم اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حرکتهای حماسی و خودجوش قشرهای مختلف مردم انقلابی و ولایتمدار غرب کشور، موج هشتاد و هفتم از اجتماع بزرگ و منسجم مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» در راستای پاسداشت شعائر جبهه مقاومت و استکبارستیزی، شامگاه امشب سهشنبه ۵ خردادماه سال ۱۴۰۵ در مرکز استان برپا خواهد شد.
این آیین معنوی و حماسی که در قالب برنامههای هفته سیزدهم این حرکت مستمر مردمی پایهریزی شده است، رأس ساعت ۲۱ امشب با حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، نخبگان، جوانان انقلابی و عموم شهروندان کرمانشاهی آغاز میشود تا بار دیگر پایداری مردم دیار پهلوانان بر آرمانهای اسلام ناب به تصویر کشیده شود.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری این حرکت خودجوش، مسیر راهپیمایی و تجمع باشکوه امشب مراجعان و شرکتکنندگان، از مبدا میدان تعاون به سمت هتل آزادگان شهر کرمانشاه تعیین شده است و حاضرین در طول مسیر با سردادن شعارهای انقلابی، بر تداوم راه شهدا تاکید خواهند کرد.
یادآور میشود سلسله اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» در استان کرمانشاه به عنوان یک جریان پویا، هفتههای متوالی است که با محوریت نسل جوان و همگام با تحولات روز منطقه، با هدف حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه پایداری و تجدید میثاق با آرمانهای مطهر شهدای گرانقدر برگزار میگردد.
