بزرگداشت رهبر شهید و مفاخر حماسه و مقاومت در تجمع مردم کرمانشاه

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم زنده نگاه داشتن یاد، خاطره و راهنمایان مسیر حق و فضیلت اظهار کرد: همزمان با ایام پیشرو، هشتاد و هفتمین اجتماع بزرگ، مردمی و حماسی «نحن منتقمون» با حضور پرشور و باشکوه قشرهای مختلف مردم ولایتمدار، شریف و انقلابی در کرمانشاه برگزار میشود.
وی با اشاره به رویکرد تبیینی و معنوی این مراسم حماسی افزود: این تجمع بزرگ و منسجم مردمی، به نیت پاسداشت مجاهدتهای بیبدیل، ایثارگریها و پایمردیهای مفاخر سرافراز جبهه مقاومت و امنیت کشور که هستی و توان خود را در مسیر اعتلای نظام، اقتدار ملی و استقلال ایران اسلامی فدا کردهاند، پایهریزی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این برنامه تبیینی تصریح کرد: مراسم این هفته مردم شریف کرمانشاه، به طور ویژه مزیّن به نام و یاد تن از حماسهسازان عرصه جهاد، شهادت و فناوریهای دفاعی نظام اسلامی است تا بار دیگر بر تداوم راه این نخبگان ماندگار و فرماندهان غیور تاکید شود.
حجتالاسلام عبدی در ادامه به معرفی اسامی مورد تجلیل در این مراسم پرداخت و عنوان کرد: در این آیین باشکوه، یاد و مجاهدتهای والا و منور «قائد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای»، «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»، «سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی»، «سپهبد شهید حسین سلامی» و «سپهبد شهید محمد باقری» به عنوان مظهر خودباوری، ایستادگی و جهاد تبیین گرامی داشته میشود.
این مقام مسئول در پایان با تکریم سایر اسامی این فهرست خاطرنشان ساخت: تجلیل از مجاهدتهای تخصصی و دفاعی «سپهبد شهید محمد پاکپور»، «سپهبد شهید غلامعلی رشید»، «سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی»، «سرلشکر شهید امیرعلی حاجیزاده» و «دریابان شهید علیرضا تنگسیری» از دیگر بخشهای این اجتماع معنوی خواهد بود تا بار دیگر با آرمانهای مطهر مسیر مقاومت تجدید میثاق شود.
