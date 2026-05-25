تنگه هرمز، کوبا و جنگ اوکراین محورهای گفتگوی تلفنی لاوروف و روبیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مصری الیوم، وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، امروز دوشنبه در گفتگو با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا درباره ابتکار عمل های سیاسی برای برون‌رفت از بحران تنگه هرمز، مسائل مربوط به کوبا و نیز جنگ اوکراین با یکدیگر گفت وگو کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد که لاوروف به روبیو اطلاع داده که روسیه شروع به اجرای حملات منظم و مستمر به تأسیسات مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین در کییف و همچنین مراکز تصمیم‌گیری مرتبط کرده‌ است.

براساس این گزارش، وزیر امور خارجه روسیه در این تماس از همتای آمریکایی خود خواسته که کارکنان و دیپلمات‌های غربی از کی‌یف تخلیه شوند.

لاوروف در گفتگو با روبیو، توافقات حاصل‌شده در بالاترین سطح در جریان نشست «انکوریج» پیرامون مناقشه اوکراین را به طرف آمریکایی گوشزد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین ابراز تأسف کرد که تلاش‌های قلدرمآبانه نخبگان اروپایی و حکومت کی‌یف، در حال تضعیف تفاهمات حاصل شده در انکوریج است.

وزارت خارجه آمریکا، تماس تلفنی روبیو و لاوروف را تأیید کرد



وزارت امور خارجه آمریکا نیز با تأیید تماس تلفنی روبیو و لاوروف اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی، دیدگاه‌های خود درباره جنگ اوکراین، روابط مسکو و واشنگتن و شرایط ایران را بررسی کردند.