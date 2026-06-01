ابهام در آینده سرمربیگری استقلال/ فعلا سهراب هست تا انتخاب سرمربی بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده پس از جدایی ریکاردو ساپینتو در نیمفصل دوم لیگ بیستوپنجم هدایت تیم فوتبال استقلال را بر عهده گرفت و بر اساس قرارداد منعقد شده تا پایان همان فصل قرارداد او با این باشگاه اعتبار داشت.
اما با توجه به نامشخص بودن زمان از سرگیری رقابتهای لیگ برتر و همچنین برنامهریزی برای فصل آینده باعث شده مدیران استقلال همچنان در حال بررسی گزینههای مختلف برای هدایت این تیم باشند. در همین راستا چند مربی داخلی و خارجی در فهرست مدیران باشگاه قرار دارند.
با وجود مطرح شدن برخی گمانهزنیها درباره جدایی بختیاریزاده، مدیران استقلال تا زمان دستیابی به توافق نهایی با گزینه مدنظر خود قصد اعلام تغییر روی نیمکت این تیم را ندارند و به همین دلیل وضعیت سرمربی فعلی آبیها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
هنوز هیچ گزینهای به عنوان سرمربی جدید استقلال نهایی نشده و قرار است طی روزهای آینده و پس از مشخص شدن شرایط فصل آینده و جمعبندی نهایی مدیران باشگاه، تکلیف نیمکت استقلال برای فصل جدید به طور رسمی مشخص شود.
نظر شما