فوتبال ایران در انتظار تصمیم نهایی برای ازسرگیری لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران در پی شرایط ویژه و تنش‌های اخیر در هفته بیست‌ودوم متوقف شده است و تا زمان نگارش این خبر، تصمیم نهایی درباره ازسرگیری مسابقات پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به‌طور رسمی اعلام نشده است.

در همین رابطه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره لیگ اظهار داشت: ما جلسه ای در این رابطه در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال داشتیم و واقعیتش این است که یک گروه کارشناسی بنا شد روی این مجموعه کار کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خود باشگاه‌ها گفتند تیم‌هایمان، نه بازیکنانمان می‌آیند و نه شرایطش را داریم. به هر جهت مسابقات در هفته ۲۲ متوقف شد و الان هم همین بحث‌هایی که می‌شنوید مطرح است. قرار شده یک گروه کارشناسی کار کنند و بر اساس جدول و برنامه‌ها، به علاوه اعتراضات و نظرات باشگاه‌ها جمع‌بندی انجام شود.