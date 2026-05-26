به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی به منظور عملیاتیسازی طرح استفاده از سرشاخه نیشکر در تغذیه دام که با هدف افزایش کیفیت و کمیت علوفه، ایجاد یکپارچگی زنجیره تأمین و بهرهبرداری سریع از ظرفیتهای کشاورزی کشور با حضور سرپرست معاونت امور تولیدات دامی و مدیران کل و متخصصان حوزههای مرتبط برگزار شد، نقش صندوق حمایت از توسعه دامپروری و سایر نهادها در پیشبرد پروژه مورد تاکید قرار گرفت.
روحاله زحمتکش، سرپرست معاونت امور تولیدات دامی در این نشست، تسریع در عملیاتیسازی این طرح را ضروری دانست و گفت: با جلوگیری از اتلاف وقت و بکارگیری ظرفیتهای موجود باید از تولیدات دامی حمایت کنیم.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و این معاونت آمادگی دارند تا از این فرصت برای افزایش کمی و کیفی تولید در کشور بهرهمند شوند و در تلاشند با وجود نوسانات عرضه و تقاضا، در زنجیره تأمین و تولید یکپارچگی و ثبات لازم را حفظ کنند.
سرپرست معاونت امور تولیدات دامی با تاکید بر نقش صندوق حمایت از توسعه دامپروری بهعنوان متولی و پیشبرنده پروژه، گفت: این صندوق باید با کمک بخشهای تخصصی و حمایتی برداشت را به موقع انجام دهد تا علوفه سرشاخه نیشکر باکیفیت، خوشخوراکی و جذب بالا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
به گفته وی، نخستین گام در این طرح، فرهنگسازی مناسب است که در طول اجرا باید همراه باشد تا موفقیت پروژه تضمین شود.
در پایان جلسه، مقرر شد پروژه و تفاهمنامههای لازم تنظیم شود تا وظایف هر گروه مشخص شود. جلسه آتی در استان خوزستان با حضور متخصصان و متولیان امر برنامهریزی شده است.
