شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۸۰۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۶ شهید و ۳۴ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان شهدای ثبت‌ شده در شبانه ‌روز گذشته، ۲ نفر به ‌تازگی شهید شده‌اند و پیکر ۴ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد هنوز شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها مانده‌اند و نیروهای امدادی به ‌دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

طبق آمار رسمی، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۹۰۶ نفر، شمار زخمی‌ها به ۲ هزار و ۷۴۷ نفر و موارد بیرون کشیدن پیکرها از زیر آوار به ۷۸۱ مورد رسیده است.

همچنین از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۲ هزار و ۸۰۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۷۲ هزار و ۸۵۵ نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند که در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به یک خودرو در اطراف میدان ابوعلاء در غرب خان‌ یونس، واقع در جنوب نوار غزه، ۲ فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.