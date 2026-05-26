جلسه نتانیاهو با وزیر جنگ خود درباره ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از جلسه امنیتی نتانیاهو و کاتز درباره جبهه‌های لبنان و ایران خبر دادند.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، هم ‌اکنون در حال رایزنی امنیتی در رابطه با تحولات جبهه لبنان و پرونده ایران هستند.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با فراخوان نیروهای ذخیره این رژیم برای گسترش حملات به جنوب لبنان مدعی شد: تل‌آویو نه تنها سرعت حملات را کاهش نمی‌دهد، بلکه خواستار شتاب بخشیدن به آن شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل ادعا کرد: ارتش این رژیم به منظور تشدید و گسترش دامنه عملیات نظامی خود در خاک لبنان، روند بسیج و فراخوان نیروهای خود را آغاز کرده است. ارتش از تمامی نظامیانی که حتی در روزهای اخیر ترخیص شده بودند، خواسته است تا فوراً خود را معرفی کنند و به خدمت احتیاط ملحق شوند.