به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان با صدور بیانیههایی از حمله به تجمعات نظامیان دشمن صهیونیستی در اطراف شهرک العدیسه در جنوب لبنان با موشکهای پیشرفته خبر داد.
در بیانیههای حزب الله همچنین آمده است: ما تجمعات دشمن صهیونیستی را در اطراف تپه الخزان در شهرک زوطر الشرقیه در جنوب لبنان با موشکهای پیشرفته بمباران کردیم.
حزب الله همچنین تاکید کرد که با چندین موشک، تجمع خودروها و نظامیان دشمن صهیونیستی را در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان بمباران کرده است.
حزب الله لبنان طی دو عملیات دیگر، به وسیله ریزپرندههای مرگبار، یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در شهرک زوطر شرقی واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد و منهدم کرد.
در عملیات دیگر، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان یک دستگاه خودروی نظامی «نمیرا» را به همراه تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک مذکور را با دو عدد ریزپرنده انتحاری هدف قرار داده است. حزب الله همچنین در شهرک مذکور، یک دستگاه بولدوزر نظامی از نوع دی۹ را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی نیز که حمله به زیرساختهای غیرنظامی لبنان را در دستور کار خود دارد ، مدعی حمله به مقرهای حزبالله در منطقه صور شد.
ارتش رژیم صهیونیستی که ساعاتی پیش هشدار فوری تخلیه به ساکنان شهر صور و محلههای اطراف آن داده بود، از ساعتی پیش اعلام کرد که حمله به این مناطق را آغاز کرده است. این هشدارها و حملات منجر به آوارگی گسترده مردم در شهر صور و محلههای اطراف آن در جنوب لبنان شده است، در حالی که تیمهای اورژانس در حالت آمادهباش هستند و از ساکنان میخواهند مناطق مشخص شده توسط ارتش رژیم صهیونیستی را ترک کنند.
