صعود از مرحله گروهی آسان نیست/ انگیزه خیلی بالایی در سومین جام دارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سعید عزتاللهی اکنون در آستانه سومین حضور متوالی در جامجهانی قرار دارد. پسر بااستعداد انزلیچی که فوتبال اروپا را در سالیان ابتدایی جوانی تجربه کرد، حالا پس از ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر؛ به یکی از ستونهای قابل اعتماد و باتجربه تیم امیر قلعهنویی برای جامجهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و در این مصاحبه با روزنامه فدراسیون از اهمیت تورنمنت پیش رو و نقش خود در تیم ملی صحبت میکند.
او درباره حضور برای سومین بار در تورنمنت ملی دنیا گفت: بدون شک حضور در جام جهانی برای هر فوتبالیستی بزرگترین افتخار ممکن است. خدا را شکر میکنم که این فرصت را دارم برای سومین بار این تورنمنت را تجربه کنم. جام جهانی فقط یک مسابقه فوتبالی نیست؛ جایی است که یک ملت چشم انتظار عملکرد تیم ملیاش است. به همین دلیل همه ما با تمام وجود تلاش میکنیم بهترین نمایش ممکن را داشته باشیم و بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.
عزت اللهی که حالا بازیکن باتجربه محسوب می شود در خصوص شرایط اردویی تیم ملی ایران تصریح کرد: فکر میکنم تیم ملی در یکی از بهترین شرایط چند سال اخیر قرار دارد. هم از نظر فنی و هم از نظر روحی، اتحاد خیلی خوبی در تیم وجود دارد. بازیکنان جوان باانگیزه کنار نفرات باتجربه ترکیب بسیار خوبی ساختهاند و آقای قلعهنویی و دستیارانشان هم با برنامهریزی دقیق، همه چیز را مدیریت میکنند. مهمتر از هر چیزی این است که بازیکنان برای موفقیت تیم ملی از خودگذشتگی دارند. در اردو کاملا مشخص است همه فقط به موفقیت ایران فکر میکنند و این موضوع ارزش زیادی دارد.
وی درباره شرایط خودش تاکید کرد: خدا را شکر شرایط خوبی دارم. بعد از پایان فصل با استراحتی کوتاه طبق هماهنگی با کادرفنی، اخیراً به اردو اضافه شدم. طبیعی است در این مقطع فشار تمرینات بالا باشد اما همین فشارها کمک میکند تا بازیکنان به آمادگی ایدهآل برسند. از نظر ذهنی هم انگیزه خیلی بالایی دارم زیرا میدانم در چه زمان مهمی قرار گرفتهایم. تمام تمرکزم این است که بتوانم در کنار سایر بچهها به تیم کمک کنم.
هافبک میانی فوتبال کشور درباره شانس صعود تیم ملی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ یادآور شد اگر بخواهم واقعبینانه صحبت کنم، صعود از گروه در جام جهانی کار آسانی نیست اما قطعا شدنی است. تجربه حضور در جام جهانی به ما یاد داده این مسابقات جای کوچکترین اشتباه نیست و جزئیات میتواند سرنوشت تیمها را تغییر بدهد. با این حال به این تیم ایمان دارم. بازیکنان باکیفیتی داریم و مهمتر اینکه تیم از نظر شخصیتی رشد کرده. اگر بتوانیم با تمرکز، اتحاد و اعتمادبهنفس وارد مسابقات شویم، شانس خیلی خوبی برای رقم زدن اتفاقات مثبت خواهیم داشت.
او در خصوص دیدار با بلژیک گفت: بلژیک یکی از قدرتهای فوتبال اروپاست و بسیاری از بازیکنانش در بزرگترین باشگاههای جهان بازی میکنند. این تیم یکی از تیمهای قدرتمند جام جهانی است و بازی مقابل آن تیمی نیاز به تمرکز و آمادگی بسیار بالایی دارد. با این حال در جام جهانی هیچ تیمی از قبل برنده نیست. ما هم تیم ملی ایران هستیم و بارها نشان دادهایم مقابل تیمهای بزرگ میتوانیم فوتبال خوبی ارائه بدهیم. مهم این است که در آن مسابقه بهترین نسخه خودمان باشیم.
عزت اللهی هم از اهمیت بازی با نیوزیلند گفت و اذعان داشت: الان تمام فکر و تمرکز ما روی بازی اول مقابل نیوزیلند است. شروع خوب در چنین تورنمنتی میتواند از نظر روحی تاثیر بسیار زیادی روی روند تیم داشته باشد. نیوزیلند تیم قابل احترامی است و قطعا بازی آسانی نخواهیم داشت اما هدف ما این است که جام جهانی را با یک نتیجه خوب شروع کنیم تا با اعتمادبهنفس بیشتری به سراغ مسابقات بعدی برویم.
هافبک تیم ملی با اشاره به غرور ملی در اردوی تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: این موضوع کاملا در تیم حس میشود. وقتی پیراهن تیم ملی را میپوشی، نماینده یک ملت هستی. همه بازیکنان این مسئولیت را درک میکنند و واقعا دوست دارند مردم ایران به این تیم افتخار کنند. حمایت مردم همیشه بزرگترین انرژی برای تیم ملی بوده و ما هم تلاش میکنیم با تمام وجود برای خوشحال کردن آنها بجنگیم. مطمئن باشید هیچ بازیکنی در تیم ملی حتی یک لحظه هم کم نمیگذارد.
او درباره اینکه چه تجربه ای از دو جام جهانی قبلی را با خود به ۲۰۲۶ می برد گفت: جام جهانی از نظر ذهنی با هر تورنمنت دیگری فرق دارد. بازیکن باید بتواند فشار، هیجان و توقعات را مدیریت کند. تجربهای که از دو جام جهانی قبلی به دست آوردم این است که تیمی موفقتر خواهد بود که تمرکز بیشتری روی جزئیات داشته باشد. در چنین مسابقاتی حتی یک لحظه غفلت ممکن است همه چیز را تغییر بدهد. به همین دلیل سعی میکنم تجربهای که طی این سالها به دست آوردم را به بازیکنان جوانتر منتقل کنم تا همه با آرامش و اعتمادبهنفس بیشتری وارد مسابقات شویم.
وی با اشاره به حضور چند بازیکن جوان در لیست تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر تاکید کرد: این اتفاق خیلی مثبتی برای آینده فوتبال ایران است. بازیکنان جوانی که الان به تیم ملی رسیدهاند، هم کیفیت فنی بالایی و هم انگیزه زیادی برای پیشرفت دارند. حضور این نفرات باعث شده فضای رقابتی خیلی خوبی در تیم ایجاد شود و این رقابت سالم به بالا رفتن کیفیت تمرینات کمک میکند. در کنار آن، بازیکنان باتجربه هم وظیفه دارند به جوانترها کمک کنند تا راحتتر با فضای تیم ملی و فشار مسابقات بزرگ کنار بیایند.
عزت اللهی در پایان خاطرنشان کرد: فقط میتوانم بگویم حمایت مردم همیشه بزرگترین دلگرمی تیم ملی بوده است. کاملا میدانیم مردم با چه عشق و احساسی بازیهای تیم ملی را دنبال میکنند و مسئولیت بزرگی روی دوش ماست. قول میدهیم با تمام وجود برای ایران بجنگیم و امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را برای مردم کشورمان رقم بزنیم. انرژی و دعای مردم همیشه کنار تیم بوده و مطمئنم این حمایت در جام جهانی هم به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
