پهپادها به جام جهانی رسیدند/ طرح جدید فیفا برای ایمنی تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «dailymail» انگلیس، در آستانه برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک، مسئولان برگزاری این رویداد از به‌کارگیری فناوری جدیدی برای افزایش سطح ایمنی تماشاگران خبر داده‌اند؛ فناوری‌ای که بر اساس آن پهپادهای امدادی به‌عنوان «امدادگران اولیه» در ورزشگاه‌ها فعالیت خواهند کرد.

این پهپادها که به تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه شوک قلبی (دفیبریلاتور)، قلم تزریق اپی‌نفرین (اپی‌پن) و جعبه‌های کمک‌های اولیه مجهز هستند، در ورزشگاه‌های میزبان مسابقات در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند تا در صورت بروز وضعیت‌های اضطراری پزشکی در میان تماشاگران، امکان واکنش سریع و امدادرسانی فوری فراهم شود.

بر اساس این گزارش، پهپادهای مذکور قادر خواهند بود به نقاط مشخصی از سکوهای ورزشگاه‌ها وارد شده و در محل حادثه فرود بیایند و علاوه بر انتقال تجهیزات حیاتی، امکان ارتباط لحظه‌ای افراد حاضر در محل با نیروهای امدادی و تیم‌های پزشکی از طریق رادیوهای همراه خود را نیز فراهم کنند.

در سال‌های اخیر، وقوع موارد اورژانسی پزشکی در جریان مسابقات فوتبال و توقف‌های ناشی از آن در جریان بازی‌ها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا برگزارکنندگان جام جهانی ۲۰۲۶ به دنبال راهکارهایی برای کاهش زمان واکنش و جلوگیری از اختلال در روند مسابقات باشند.

در همین راستا، شرکت «Motorola Solutions» مسئولیت اجرای بخش‌هایی از این طرح را بر عهده گرفته و قرار است از پهپادهای موسوم به «Guardian» استفاده کند. این پهپادها دارای ظرفیت حمل بار تا ۱۰ پوند (حدود ۴.۵ کیلوگرم) هستند و می‌توانند تجهیزات پزشکی و اقلام ضروری را حتی به نقاط سخت‌دسترس در داخل ورزشگاه‌ها منتقل کنند.

همچنین اعلام شده است که این شرکت در کنار کمپانی «SkySafe» در حوزه شناسایی و مقابله با پهپادهای غیرمجاز نیز همکاری خواهد داشت تا از ورود هرگونه پهپاد ناشناس به حریم هوایی ورزشگاه‌ها و مراکز تمرینی جلوگیری شود.

بر اساس این طرح، از فناوری‌هایی مانند اختلال در سیگنال ارتباطی برای از کار انداختن پهپادهای متخلف، جعل موقعیت GPS برای تغییر مسیر آن‌ها و همچنین استفاده از تورهای مخصوص توسط پهپادهای دیگر برای مهار و خنثی‌سازی پهپادهای مهاجم استفاده خواهد شد.

گفته می‌شود این سامانه‌های امنیتی و امدادی در شهر کانزاس‌سیتی نیز به‌کار گرفته خواهد شد؛ جایی که تیم ملی فوتبال انگلیس قرار است اردوها و تمرینات خود را با هدف حفظ امنیت و جلوگیری از جاسوسی رقبا برگزار کند.