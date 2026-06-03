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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

باشگاه‌های لیگ برتر برای مهار هزینه‌ها به اجماع رسیدند

باشگاه‌های لیگ برتر برای مهار هزینه‌ها به اجماع رسیدند

مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری فوتبال در جلسه ای که داشتند بر ۵ مورد تاکید و بر مهار هزینه‌ها به اجماع رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی برگزاری نشست هم‌اندیشی جمعی از مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران، حاضران ضمن بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر فوتبال کشور و ضرورت حرکت به سوی حکمرانی حرفه‌ای‌تر در حوزه مدیریت باشگاه‌ها، بر لزوم اتخاذ رویکردهای مشترک برای ارتقای پایداری مالی، افزایش بهره‌وری هزینه‌ها و توسعه ساختارهای حرفه‌ای در فوتبال ایران تأکید کردند.

در این نشست مدیران عامل باشگاه‌ها با اشاره به رشد فزاینده هزینه‌ها در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه قرارداد بازیکنان و کادر فنی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقی، شفاف و مبتنی بر اصول حرفه‌ای در تنظیم قراردادها توافق کردند.

حاضران همچنین بر موارد زیر تأکید کردند:

۱. حرکت به سمت استانداردسازی چارچوب قراردادهای حرفه‌ای با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات حقوقی و استقرار رویه‌های واحد در تعامل میان باشگاه‌ها و بازیکنان.

۲. مدیریت و کنترل هزینه‌های باشگاه‌ها در راستای حفظ پایداری مالی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینه‌ها و فراهم‌سازی شرایط رقابت سالم و عادلانه در فوتبال کشور.

۳. توسعه الگوی قراردادهای مبتنی بر عملکرد به گونه‌ای که بخشی از دریافتی بازیکنان و اعضای کادر فنی در قالب شاخص‌های عملکردی، دستاوردهای تیمی و اهداف فنی تعریف شود تا منافع باشگاه و ورزشکاران بیش از پیش همسو گردد.
۴. افزایش سهم پرداخت‌های انگیزشی و پاداش‌های عملکردی در ساختار قراردادها با هدف ارتقای کیفیت رقابت، انگیزه فردی و موفقیت‌های تیمی.

۵. همکاری و تبادل تجربیات میان باشگاه‌ها برای ارتقای نظام مدیریت مالی، حقوقی و اجرایی فوتبال حرفه‌ای کشور.

مدیران عامل حاضر در این نشست معتقدند آینده فوتبال ایران در گرو استقرار انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، مسئولیت‌پذیری مدیریتی و حرکت به سمت الگوهای حرفه‌ای مورد تأیید نهادهای بین‌المللی فوتبال است. بر همین اساس، توافق شد روند گفت‌وگوها و جلسات مشترک میان باشگاه‌ها با هدف دستیابی به راهکارهای عملی و پایدار ادامه یابد.

شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن تأکید بر حفظ رقابت فنی میان باشگاه‌ها در داخل زمین مسابقه، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی در حوزه‌های مدیریتی و اقتصادی برای توسعه فوتبال حرفه‌ای ایران تأکید کردند و این رویکرد را گامی مؤثر در جهت حفظ منافع باشگاه‌ها، هواداران و آینده فوتبال کشور دانستند.

در پایان باشگاه استقلال از حضور و مشارکت مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران در این جلسه هم‌اندیشی صمیمانه و سازنده قدردانی می‌کند.

کد مطلب 6849298

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