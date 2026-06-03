به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی برگزاری نشست هماندیشی جمعی از مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران، حاضران ضمن بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر فوتبال کشور و ضرورت حرکت به سوی حکمرانی حرفهایتر در حوزه مدیریت باشگاهها، بر لزوم اتخاذ رویکردهای مشترک برای ارتقای پایداری مالی، افزایش بهرهوری هزینهها و توسعه ساختارهای حرفهای در فوتبال ایران تأکید کردند.
در این نشست مدیران عامل باشگاهها با اشاره به رشد فزاینده هزینهها در سالهای اخیر، بهویژه در حوزه قرارداد بازیکنان و کادر فنی، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منطقی، شفاف و مبتنی بر اصول حرفهای در تنظیم قراردادها توافق کردند.
حاضران همچنین بر موارد زیر تأکید کردند:
۱. حرکت به سمت استانداردسازی چارچوب قراردادهای حرفهای با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات حقوقی و استقرار رویههای واحد در تعامل میان باشگاهها و بازیکنان.
۲. مدیریت و کنترل هزینههای باشگاهها در راستای حفظ پایداری مالی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی هزینهها و فراهمسازی شرایط رقابت سالم و عادلانه در فوتبال کشور.
۳. توسعه الگوی قراردادهای مبتنی بر عملکرد به گونهای که بخشی از دریافتی بازیکنان و اعضای کادر فنی در قالب شاخصهای عملکردی، دستاوردهای تیمی و اهداف فنی تعریف شود تا منافع باشگاه و ورزشکاران بیش از پیش همسو گردد.
۴. افزایش سهم پرداختهای انگیزشی و پاداشهای عملکردی در ساختار قراردادها با هدف ارتقای کیفیت رقابت، انگیزه فردی و موفقیتهای تیمی.
۵. همکاری و تبادل تجربیات میان باشگاهها برای ارتقای نظام مدیریت مالی، حقوقی و اجرایی فوتبال حرفهای کشور.
مدیران عامل حاضر در این نشست معتقدند آینده فوتبال ایران در گرو استقرار انضباط مالی، شفافیت اقتصادی، مسئولیتپذیری مدیریتی و حرکت به سمت الگوهای حرفهای مورد تأیید نهادهای بینالمللی فوتبال است. بر همین اساس، توافق شد روند گفتوگوها و جلسات مشترک میان باشگاهها با هدف دستیابی به راهکارهای عملی و پایدار ادامه یابد.
شرکتکنندگان در این نشست ضمن تأکید بر حفظ رقابت فنی میان باشگاهها در داخل زمین مسابقه، بر ضرورت همکاری و همافزایی در حوزههای مدیریتی و اقتصادی برای توسعه فوتبال حرفهای ایران تأکید کردند و این رویکرد را گامی مؤثر در جهت حفظ منافع باشگاهها، هواداران و آینده فوتبال کشور دانستند.
در پایان باشگاه استقلال از حضور و مشارکت مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران در این جلسه هماندیشی صمیمانه و سازنده قدردانی میکند.
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