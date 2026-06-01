پیروزی پُر گل برزیل، آلمان و آمریکا در دیدارهای تدارکاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی کشورهای مختلف با برگزاری دیدارهای تدارکاتی و اجرای برنامههای آمادهسازی، آخرین مراحل تمرینات خود را پشت سر میگذارند تا با آمادگی کامل و حضوری قدرتمند در مهمترین رویداد فوتبال جهان به میدان بروند.
شامگاه یکشنبه ۱۰ خرداد و بامداد امروز دوشنبه ۱۱ خرداد مسابقاتی در قاره های مختلف برگزار شد که تیم های ملی فوتبال برزیل، آمریکا و آلمان موفق شدند مقابل حریفان خود به پیروزی های پُر گل دست یابند.
نتایج دیدارهای تدارکاتی به شرح زیر است:
* لهستان صفر - اوکراین ۲
گل ها: رومن یارمچوک و آندری یارمولنکو
* آلمان ۴ - فنلاند صفر
گل ها: دنیز اونداو، فلورین ویرتز، دنیز اونداو و جمال موسیالا
* آمریکا ۳ - سنگال ۲
گل ها: سرجینیو دست، کریستین پولیشیچ و فلورین بالوگان (آمریکا) و سادیو مانه (هر دو گل سنگال)
* برزیل ۶ - پاناما ۲
گل ها: وینیسیوس جونیور، کاسمیرو، رایان ویتور، لوکاس پاکتا، ایگور تیاگو، دانیلو سانتوس (برزیل) - متئوس کونیا و کارلوس هاروی (پاناما)
