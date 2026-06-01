  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

پیروزی پُر گل برزیل، آلمان و آمریکا در دیدارهای تدارکاتی

پیروزی پُر گل برزیل، آلمان و آمریکا در دیدارهای تدارکاتی

تیم های ملی فوتبال برزیل، آلمان و آمریکا موفق شدند مقابل حریفان تدارکاتی خود به پیروزی پر گل دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله کمتر از ۱۰ روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی کشورهای مختلف با برگزاری دیدارهای تدارکاتی و اجرای برنامه‌های آماده‌سازی، آخرین مراحل تمرینات خود را پشت سر می‌گذارند تا با آمادگی کامل و حضوری قدرتمند در مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان به میدان بروند.

شامگاه یکشنبه ۱۰ خرداد و بامداد امروز دوشنبه ۱۱ خرداد مسابقاتی در قاره های مختلف برگزار شد که تیم های ملی فوتبال برزیل، آمریکا و آلمان موفق شدند مقابل حریفان خود به پیروزی های پُر گل دست یابند.

نتایج دیدارهای تدارکاتی به شرح زیر است:

* لهستان صفر - اوکراین ۲
گل ها: رومن یارمچوک و آندری یارمولنکو

* آلمان ۴ - فنلاند صفر
گل ها: دنیز اونداو، فلورین ویرتز، دنیز اونداو و جمال موسیالا

* آمریکا ۳ - سنگال ۲
گل ها: سرجینیو دست، کریستین پولیشیچ و فلورین بالوگان (آمریکا) و سادیو مانه (هر دو گل سنگال)

* برزیل ۶ - پاناما ۲

گل ها: وینیسیوس جونیور، کاسمیرو، رایان ویتور، لوکاس پاکتا، ایگور تیاگو، دانیلو سانتوس (برزیل) - متئوس کونیا و کارلوس هاروی (پاناما)

کد مطلب 6846455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها