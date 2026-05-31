به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی با گذشت بیش از ۵۰ سال بار دیگر جواز حضور در رقابت های جام جهانی را پیدا کرد و داکنز نازون و یارانش که اکنون در آمریکا حضور دارند، امیدوارند که بتوانند نتایج قابل قبولی را کسب کنند.

جامعه هائیتی در شهر میامی آمریکا روز شنبه در حالی که باران می‌بارید، با حضور پرشور خود صعود تیم ملی فوتبال این کشور به جام جهانی را جشن گرفت؛ صعودی که برای نخستین‌بار پس از ۵۲ سال رقم خورده است.

در این مراسم، هواداران در اطراف یک صحنه تجمع کردند و با هیجان از داکنز نازون مهاجم تیم ملی و مارتین اکسپرینس مدافع این تیم و دیگر بازیکنان استقبال کردند. این رویداد در آستانه دو دیدار تدارکاتی تیم ملی هائیتی برگزار شد.

برای چند ساعت، فوتبال مهم‌ترین موضوع زندگی حاضران بود؛ مردمی از کشوری که سال‌ها با بحران‌های سیاسی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم کرده است.

داکنز نازون در این مراسم و به زبان کریول گفت: ما نشان خواهیم داد که فارغ از هر شرایطی، متحد هستیم.

او افزود: می‌خواهم این جام جهانی آغاز یک هائیتی جدید باشد.

از زمان صعود تاریخی به جام جهانی که تنها دومین حضور هائیتی در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود، بازیکنان این تیم وعده داده‌اند که نماینده امید و شادی برای مردم کشورشان باشند؛ کشوری که با ناامنی، بحران و بی‌ثباتی روبه‌رو است.

این شور و هیجان در یکی از موزه‌های هنری در شمال میامی نیز دیده شد؛ جایی که یکی از بزرگ‌ترین جوامع هائیتی در آمریکا زندگی می‌کنند. هواداران با پرچم‌های کشورشان حضور یافته و کودکان در کنار موسیقی محلی «کومپاس» به بازی فوتبال مشغول بودند.

بسیاری از حاضران از دیدن تیم ملی کشورشان در چنین سطحی ابراز شگفتی کردند؛ از جمله «اودلین پل» ۴۹ ساله که گفت از ۱۳ سالگی در میامی زندگی می‌کند و همیشه درباره حضور هائیتی در جام جهانی ۱۹۷۴ شنیده بود، اما هرگز فرصت تماشای آن را نداشته است.

او افزود: به دلیل گرانی بلیت‌ها امکان حضور در مسابقات را ندارد، اما در یکی از مراسم‌های تماشای جمعی در میامی شرکت خواهد کرد تا این لحظه تاریخی را از دست ندهد.

در کنار این شادی، واقعیت‌های تلخی نیز وجود دارد؛ از جمله خشونت، فقر و بی‌خانمانی در هائیتی. طبق گزارش‌ها، گروه‌های مسلح کنترل بخش بزرگی از پایتخت را در اختیار دارند و همین مسئله باعث شده تیم ملی بازی‌های خانگی خود را در جزیره کوراسائو برگزار کند. همچنین وضعیت صدور ویزا برای یکی از بازیکنان داخل هائیتی نیز همچنان نامشخص است.

با این حال، هواداران تأکید دارند که صعود به جام جهانی یک نقطه امید مهم برای مردم این کشور است و حتی اگر تیم موفقیت زیادی کسب نکند، همین حضور در این رقابت‌ها ارزشمند خواهد بود.