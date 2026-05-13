به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم تیم ملی فوتبال هائیتی و باشگاه استقلال خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند.

نازون در صحبتی کوتاه با رسانه های هائیتی در رابطه با جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: این رقابت‌ها شاید آخرین فرصت او برای حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد.

نازون که ۳۲ سال سن دارد، با اشاره به گروه تیم ملی هائیتی گفت: وقتی دیدم هائیتی در چه گروهی قرار گرفته، خیلی خوشحال شدم؛ چون شاید این آخرین جام جهانی من باشد.

مهاجم استقلال همچنین تأکید کرد که دوست دارد حضور احتمالی‌اش در جام جهانی در سطحی بالا و مقابل تیم‌های قدرتمند رقم بخورد. او گفت: اگر قرار است در جام جهانی بازی کنم، دوست دارم در بالاترین سطح باشد.

تیم ملی هائیتی امیدوار است بتواند با عبور از مرحله انتخابی، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند؛ رقابت‌هایی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.