  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۲

بازیکن تیم فوتبال استقلال:

شاید آخرین جام‌جهانی‌ام باشد/ می‌خواهم در بالاترین سطح بازی کنم

شاید آخرین جام‌جهانی‌ام باشد/ می‌خواهم در بالاترین سطح بازی کنم

مهاجم تیم ملی فوتبال هائیتی گفت: از گروهی که در آن قرار داریم خوشحال هستم و می‌خواهم در جام جهانی در بالاترین سطح بازی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم تیم ملی فوتبال هائیتی و باشگاه استقلال خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند.

نازون در صحبتی کوتاه با رسانه های هائیتی در رابطه با جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: این رقابت‌ها شاید آخرین فرصت او برای حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان باشد.

نازون که ۳۲ سال سن دارد، با اشاره به گروه تیم ملی هائیتی گفت: وقتی دیدم هائیتی در چه گروهی قرار گرفته، خیلی خوشحال شدم؛ چون شاید این آخرین جام جهانی من باشد.

مهاجم استقلال همچنین تأکید کرد که دوست دارد حضور احتمالی‌اش در جام جهانی در سطحی بالا و مقابل تیم‌های قدرتمند رقم بخورد. او گفت: اگر قرار است در جام جهانی بازی کنم، دوست دارم در بالاترین سطح باشد.

تیم ملی هائیتی امیدوار است بتواند با عبور از مرحله انتخابی، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را کسب کند؛ رقابت‌هایی که برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6828454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه