مردم بی گناه قربانی جنگ هستند/یکسال دیگر با استقلال قرارداد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون در جدیدترین اظهارات خود در رابطه با جنگ تحمیلی سوم علیه ایران از سمت رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا جنایتکار گفت: به نظر من بسیاری از این جنگ‌ها هیچ ارتباطی به مردم عادی و کودکان ندارد. اگر کسی می‌خواهد بجنگد، بهتر است در رینگ مبارزه کند، نه اینکه مردم بی‌گناه قربانی شوند.

وی ادامه داد: این سربازها اغلب حتی همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چرا می‌جنگند، فقط دستور دارند. این موضوع واقعاً ناراحت‌کننده است.

مهاجم تیم ملی هائیتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر آرزوی صلح در جهان گفت: من برای صلح در دنیا دعا می‌کنم و امیدوارم همه چیز بهتر شود، چون خیلی‌ها شایسته زندگی و آینده بهتری هستند.

نازون همچنین درباره آینده حرفه‌ای خود اظهار داشت: نمی‌دانم آینده چه می‌شود، اما هنوز یک سال دیگر با باشگاه قرارداد دارم. اگر شرایط بهتر شود و جنگ تمام شود، دوباره به فوتبال برمی‌گردم و بازی می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه تیم ملی هائیتی افزود: ما شاید جزو تیم‌های مدعی نباشیم، اما با تواضع می‌گوییم که ابزارهای خودمان را داریم و می‌توانیم مقابل تیم‌های بزرگ رقابت کنیم. ما از هیچ‌کس نمی‌ترسیم.

این بازیکن تأکید کرد: ما با افتخار و تواضع بازی می‌کنیم، چون اهل هائیتی هستیم. هائیتی اولین کشور مستقل سیاه‌پوستان در جهان است و ما نماینده این تاریخ هستیم.

نازون در پایان با اشاره به هدف بزرگ خود گفت: ما از هیچکس نمی‌ترسیم اما به همه احترام می‌گذاریم. من در حال نزدیک شدن به پایان دوران فوتبالم هستم، اما افتخار می‌کنم که چنین تجربه‌ای دارم. رویای من این است که در جام جهانی گل بزنم، فرقی نمی‌کند مقابل چه تیمی. حتی اگر گل هم نزنم، مهم این است که تیمم موفق باشد، تا جای ممکن پیش برود و توانایی‌های ما را به دنیا نشان دهد.