به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز یکشنبه خسارت وارده به نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا پس از حمله پهپادی اوکراین را ثبت کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص اعلام کرد: این حادثه اصول کلیدی ایمنی هسته‌ای را به خطر انداخته است. کارشناسان آژانس خسارت به نمای بیرونی ساختمان توربین را شناسایی کرده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره اضافه کرد: حملات به چنین تأسیساتی غیرقابل قبول است. آنها باید متوقف شوند تا از تهدید واقعی یک حادثه هسته‌ ای که به نفع هیچ کس نیست، جلوگیری شود. سطح تشعشعات در این نیروگاه همچنان در حد معمول است. با این وجود، این وضعیت نگرانی جدی را در بین جامعه بین‌المللی ایجاد کرده است.

این در حالیست که کی یف تا کنون بارها به نیروگاه هسته ای زاپروژیا حمله کرده است.