به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند که در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند در اولین بازی خود در این مسابقات رو در روی هم قرار می گیرند. رسانه گاردین انگلیس در گزارشی به این بازی و حواشی آن پرداخته است.

در مطلب رسانه گاردین آمده است: در حالی که ابهام‌ها همچنان بر گروه تیم ملی نیوزیلند و ایران سایه انداخته، دیدار افتتاحیه این دو تیم در مرحله گروهی جام جهانی که قرار است ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس برگزار شود، همچنان در مرکز توجه قرار دارد.

نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره در جام جهانی به میدان می‌رود و بخش زیادی از جهان چشم به این رویداد بزرگ دارد؛ دیداری که بدون شک یکی از مهم‌ترین مسابقات مرحله گروهی خواهد بود. با این حال، برخلاف انتظار، تمرکز اصلی تنها روی این نیست که نیوزیلند بتواند نخستین پیروزی خود در جام جهانی را به دست آورد، زیرا ایران حریف آن‌هاست. در کنار هیجان و تیترهای جهانی، توجه رسانه‌ها به این بازی، فشار مضاعفی برای «دارن بزیلی» سرمربی نیوزیلند و تیمش ایجاد کرده است.

در مقاطع مختلف، پیام‌های متناقضی درباره امکان سفر تیم ملی ایران به کشوری که از نظر سیاسی درگیر تنش با آن است منتشر شد، همچنین مشخص نبود آیا آمریکا اصلاً از حضور تیم ملی ایران استقبال خواهد کرد یا نه. با این حال، اکنون و با نزدیک شدن به زمان بازی، به نظر می‌رسد مسابقه طبق برنامه برگزار خواهد شد.

نیوزیلند که در این گروه با مصر و بلژیک نیز روبه‌رو می‌شود، در این ماجرا نقش فرعی دارد. این وضعیت برای هر تیمی غیرمعمول است، اما در سه ماه گذشته شرایط همین بوده و «بزیلی» هیچ‌گاه با اطمینان کامل نمی‌دانسته رقیب تیمش در مهم‌ترین بازی نیوزیلند از سال ۲۰۱۰ چه تیمی خواهد بود.

او در ماه مارس گفته بود: در حال حاضر ما همچنان بر این اساس تمرین می‌کنیم که با ایران بازی داریم. آن‌ها تیمی هستند که صعود کرده‌اند و قرعه ما هم همین را نشان می‌دهد. تا زمانی که خلافش اعلام نشود، ما همین مسیر را ادامه می‌دهیم و آماده‌سازی خود را بر همین اساس انجام می‌دهیم. اگر شرایط تغییر کند، طبیعتاً خودمان را وفق می‌دهیم.

در این میان، تغییری رخ نداده است؛ هرچند ایران درخواست داده بود محل برگزاری مسابقه از آمریکا به کشور دیگری منتقل شود. این موضوع حتی احتمال برگزاری بازی در مکزیک و سپس سفر نیوزیلند به ونکوور برای دو دیدار دیگر را مطرح کرده بود. اما فیفا این درخواست را نپذیرفت، هرچند اجازه داد اردوگاه آماده‌سازی ایران از آریزونا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شود.

بنابراین در حال حاضر، ایران در لس‌آنجلس حضور خواهد داشت. اما اگر بخش مربوط به محل برگزاری تقریباً مشخص شده باشد، هنوز سؤال مهم‌تر باقی است: تیم ملی ایران در چه شرایط ذهنی و جسمی وارد مسابقات می‌شود؟

از زمان آغاز جنگ در ایران، هیچ مسابقه لیگ برتر برگزار نشده است. تیم ملی ایران در ماه مارس دو بازی دوستانه پشت درهای بسته انجام داد؛ ابتدا شکست ۲ بر یک مقابل نیجریه و سپس پیروزی ۵ بر صفر مقابل کاستاریکا. بازیکنان در زمان پخش سرود ملی، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دادند. بدون تردید، این تیم تحت فشار زیادی قرار دارد.

در حالی که همه این ابهامات وجود دارد، نیوزیلند باید خود را برای بازی آماده کند؛ دیداری که به گفته «جهانیار محبی»، مربی سابق فولاد خوزستان و فعلی باشگاه شانگهای پورت چین، شاید آن‌قدرها هم برای نیوزیلند سخت نباشد.

او به گاردین گفته است: امیر قلعه‌نویی و کادرش تغییرات زیادی ایجاد نمی‌کنند و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نخواهد داد. ایران تیمی آسان برای بازی نیست… بازیکنان ایرانی فیزیکی هستند و معمولاً بازی مستقیم انجام می‌دهند. نیوزیلند با تیمی روبه‌رو خواهد شد که در بلوک دفاعی پایین بازی می‌کند و سعی دارد روی ضدحمله به پشت دفاع حریف برسد.

محبی همچنین اشاره کرده که تیم‌هایی مانند ازبکستان در سال‌های اخیر یاد گرفته‌اند چگونه مقابل ایران بازی کنند و حتی در ۶ دیدار اخیر موفق به شکست ایران نشده‌اند. او گفته است: به نحوه بازی ازبکستان مقابل ایران نگاه کنید؛ آن‌ها با توپ‌های بلند و ضربات ایستگاهی مقابله می‌کنند. شرایط مشابه خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی مشکلات داخلی نیز برای ایران وجود دارد. بسیاری از بازیکنان ماه‌هاست بازی رسمی انجام نداده‌اند. محبی گفته است: نیوزیلند بازیکنانی در سطح بالای اروپا دارد و اگر بتواند ایران را تحت فشار قرار دهد و بازی را با شدت بالا و پرسینگ پیش ببرد، ایران ممکن است دچار مشکل شود.

در نهایت، نیوزیلند و ایران در لس‌آنجلس در مرکز توجه جهانی قرار خواهند گرفت؛ دیداری که بدون توجه به نتیجه، بدون شک یکی از رویدادهای فراموش‌نشدنی جام جهانی خواهد بود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل