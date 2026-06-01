میانگین سنی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در ادامه برنامه آمادهسازی خود برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در اردوی آنتالیا به سر میبرد، در دومین دیدار تدارکاتی خود روز پنجشنبه به مصاف تیم ملی مالی خواهد رفت.
بر اساس اعلام کادر فنی، فهرست بازیکنان دعوتشده به این اردو مشخص شده و ملیپوشان زیر نظر امیر قلعهنویی آخرین مراحل آمادهسازی تاکتیکی و بدنی خود را پشت سر میگذارند.
در این فهرست نام بازیکنانی چون علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، پیام نیازمند، احسان حاجصفی، میلاد محمدی، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانیزادگان، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزتاللهی، روزبه چشمی، مهدی طارمی، محمد محبی، مهدی قایدی، سامان قدوس و دیگر ملیپوشان دیده میشود.
همچنین بازیکنان جوانتری همچون امیرمحمد رزاقنیا و دانیال ایری نیز در این فهرست حضور دارند تا ترکیب تیم ملی از نظر تجربه و جوانی در وضعیت متعادلی قرار داشته باشد.
در میان دروازهبانان، علیرضا بیرانوند با ۳۳ سال، سید حسین حسینی با ۳۳ سال و پیام نیازمند با ۳۱ سال حضور دارند. در خط دفاع نیز احسان حاجصفی ۳۶ ساله، رامین رضاییان ۳۶ ساله، شجاع خلیلزاده ۳۷ ساله و میلاد محمدی ۳۲ ساله از باتجربههای ترکیب محسوب میشوند.
در خط میانی، بازیکنانی مانند روزبه چشمی ۳۲ ساله، سعید عزتاللهی ۲۹ ساله، سامان قدوس ۳۲ ساله و محمد قربانی ۲۵ ساله در کنار چهره جوانتری چون امیرمحمد رزاقنیا ۲۰ ساله حضور دارند.
در بخش هجومی نیز مهدی طارمی ۳۳ ساله، مهدی قایدی ۲۷ ساله، محمد محبی ۲۷ ساله، مهدی ترابی ۳۱ ساله، امیرحسین حسینزاده ۲۵ ساله و علی علیپور ۳۰ ساله در ترکیب دیده میشوند.
بر اساس جمعبندی سن بازیکنان دعوتشده، میانگین سنی تیم ملی فوتبال ایران در این اردو ۲۹ سال و ۷ ماه اعلام شده است؛ عددی که نشاندهنده ترکیبی متعادل از تجربه و بازیکنان نسل جدید در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ است.
تیم ملی ایران در این اردو علاوه بر دیدار با مالی، برنامههای تمرینی فشردهای را در دستور کار دارد تا کادر فنی بتواند به ترکیب نهایی و مورد نظر خود برای رقابتهای پیشرو نزدیکتر شود.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
